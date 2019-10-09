2019-10-09T19:05:31+03:00
Звезды

«Счастье»: Елизавета Боярская поделилась фото осенней прогулки с малышом

Актриса наслаждается кратковременным отдыхом в Петербурге
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Елизавета Боярская поделилась фото осенней прогулки с сыномЕлизавета Боярская поделилась фото осенней прогулки с сыномФото: Евгения ГУСЕВА
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На днях актриса театра и кино Елизавета Боярская пожаловалась поклонникам в Instagram на хронический недосып. Сообщила, что не обрела пока сверхспоспособность высыпаться за 4-5 часов. Звезда подробно расписала плотный график своих перелетов и переездов между спектаклями, репетициями и съемками. На что получила в комментариях замечание от своего коллеги по театру Данилы Козловского: «Хотела, получи!». В труппе МДТ, где оба служат, не принято ныть и говорить про усталость. Этого очень не любит художественный руководитель. Лиза пообещала Козловскому, что будет молчать.

Фотографию Боярская подписала как "Осенний Дзен" Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Фотографию Боярская подписала как "Осенний Дзен"Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сегодня актриса опубликовала в микроблоге фото из парка Петербурга, где она гуляла с младшим сыном Гришей. На этот раз снимок она подписала лаконично: «Осенний Дзен». Более ничего. Лишь хештеги #осень #дети #счастье #питер.

В недавнем интервью Михаил Боярский рассказал, что у его восьмимесячного младшего внука Григория прорезался первый зуб. Он также пояснил, что Лиза и Максим проводят все свободное время с детьми, правда, его у них не очень много. Михаил Сергеевич часто сам отводит старшего Андрея в школу.

Матвеев тоже поделился радостью того, как он веселится с сыном Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Матвеев тоже поделился радостью того, как он веселится с сыномФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В одном из последних Instagram-постов Максим Матвеев подробно рассказал, как в свободное время учит Андрея справляться с трудностями при «столкновении с окружающим миром - поссорился с другом, упал, поцарапался, обиделся на кого-то». Актер привел сыну несколько примеров из своего детства. И услышал в ответ: «Пап, да у вас было пострашнее, чем во времена динозавров!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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