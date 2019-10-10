Безлимит за кэшбэк

Внимание всех, кто пользуется услугами мобильной связи, а значит, все-все-все.

МегаФон в новой тарифной линейке «Включайся!» расширил спектр товаров, которые можно оплачивать за счет кэшбэка. Теперь абонент могут тратить его на безлимитный интернет, на соцсети, мессенджеры и на звонки.

Кроме того, кэшбэком можно оплатить любые покупки в салонах связи «МегаФон Ритейл»: купить фильмы, 30-дневную подписку МегаФон ТВ, сервисы МегаФон Пресса, МегаФон Музыка, МегаФон Книги, антивирус Eset или золотой уровень в программе лояльности #Специи.

Еще одной особенностью тарифа является прогрессивная шкала кэшбэка. Чем дольше абонент пользуется тарифом, тем большая сумма ему возвращается. Начальная ставка – 10 %, максимальная – 30 %. При этом предыдущий стаж в сети МегаФон будет засчитан.

- МегаФон первым среди российских телеком-операторов предложил своим клиентам тарифные планы с кэшбэком, - говорит коммерческий директор МегаФон Влад Вольфсон. – Мы изучили накопленный за полгода пользовательский опыт и пожелания абонентов, и теперь с гордостью представляем обновление нашей ключевой тарифной линейки «Включайся!». Подобных предложений по размеру кэшбэка попросту нет в России. Это действительно максимально удобное для клиентов решение: чем дольше пользуетесь, тем больше размер кэшбэка, больше бесплатных минут, SMS и гигабайт.

НА ЗАМЕТКУ

Начисления нельзя вывести или использовать в качестве абонентской платы, но можно оплатить ими различные дополнительные услуги компании, например «безлимитный интернет на 30 дней», если ваш тариф не содержит безлимитного интернета, или «безлимитную связь на 30 дней».