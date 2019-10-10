2019-10-10T10:10:36+03:00
Новости компаний

Безлимит за кэшбэк

МегаФон возвращает абонентам до 30% затрат на связь
Маргарита РЫБАКОВА
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Внимание всех, кто пользуется услугами мобильной связи, а значит, все-все-все.

МегаФон в новой тарифной линейке «Включайся!» расширил спектр товаров, которые можно оплачивать за счет кэшбэка. Теперь абонент могут тратить его на безлимитный интернет, на соцсети, мессенджеры и на звонки.

Кроме того, кэшбэком можно оплатить любые покупки в салонах связи «МегаФон Ритейл»: купить фильмы, 30-дневную подписку МегаФон ТВ, сервисы МегаФон Пресса, МегаФон Музыка, МегаФон Книги, антивирус Eset или золотой уровень в программе лояльности #Специи.

Еще одной особенностью тарифа является прогрессивная шкала кэшбэка. Чем дольше абонент пользуется тарифом, тем большая сумма ему возвращается. Начальная ставка – 10 %, максимальная – 30 %. При этом предыдущий стаж в сети МегаФон будет засчитан.

- МегаФон первым среди российских телеком-операторов предложил своим клиентам тарифные планы с кэшбэком, - говорит коммерческий директор МегаФон Влад Вольфсон. – Мы изучили накопленный за полгода пользовательский опыт и пожелания абонентов, и теперь с гордостью представляем обновление нашей ключевой тарифной линейки «Включайся!». Подобных предложений по размеру кэшбэка попросту нет в России. Это действительно максимально удобное для клиентов решение: чем дольше пользуетесь, тем больше размер кэшбэка, больше бесплатных минут, SMS и гигабайт.

НА ЗАМЕТКУ

Начисления нельзя вывести или использовать в качестве абонентской платы, но можно оплатить ими различные дополнительные услуги компании, например «безлимитный интернет на 30 дней», если ваш тариф не содержит безлимитного интернета, или «безлимитную связь на 30 дней».

ИСТОЧНИК KP.RU

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