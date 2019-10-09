Cамый творческий управленец СПбГУП Олег Солод отметил 60-летие

Писатель, ученый, советник ректора Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов по творческим вопросам - одним словом, настоящий человек-оркестр. Недавно он отметил свой шестидесятый день рождения.

Писатель, драматург, журналист

Будущий человек-оркестр родился в Ленинграде 16 июля 1959 года. Окончил химический факультет ЛГУ и стал преподавать на кафедре химии Военно-медицинской академии. За тридцать лет в ВМА Солод прошел путь от преподавателя до руководителя кафедры.

И в то же время Олег Солод - писатель и драматург, сценарист, сатирик, писавший монологи и номера для Ильи Олейникова и Яна Арлазорова, известный спортивный журналист. Все это со званиями, наградами и премиями всероссийского масштаба.

- Это самый творческий человек, которого я встречал, - делится заведующий кафедрой социально-культурных технологий СПбГУП, профессор Григорий Бирженюк. - В чистом виде. Однако внешне такого впечатления он совершенно не производит, потому что, когда, например, дело доходит до заполнения каких-то бумаг, у него все получается точно, правильно и четко, хотя большинство творческих людей в этом плане испытывают проблемы.

Олег Солод. Фото: СПбГУП.

С Университетом профсоюзов Олег Солод сотрудничает уже свыше четверти века. Автор сценариев всевозможных вузовских акций, генератор идей и проектов, проректор по творчеству, в последние годы советник ректора по творческим вопросам. СПбГУП дал ему возможность самореализации «на полную катушку».

- Здесь Солод, что называется, оторвался, - смеется Бирженюк. - У него появилась возможность воплощать в реальность невероятное множество самых разных проектов - от знаменитого конкурса «Высший бал/л» до «Что? Где? Когда?» и встреч с интересными людьми.

Впрочем, в университете вообще активным и творческим людям рады. Не поучать, а включать в позитивную деятельность, давать возможность реализовывать самые смелые замыслы - вот принцип работы с молодежью, которому вуз следует уже много-много лет.

«Без воспитания личности вуз - не вуз»

Олег Солод признается, что Университет для него намного больше, чем просто место работы.

- СПбГУП дал возможность творческой и личной самореализации, - рассказывает Олег Викторович. - Причем в таких вещах, ради которых где-то в другом месте пришлось бы долго колотить кулаками в дверь. Вот, например, недавно я написал большую авторскую лекцию по жизни и творчеству Гоголя. Я прихожу в свой горячо любимый университет, и мне ее тут же утверждают. Я получаю огромный зал заинтересованных слушателей и кучу вопросов от них.

По словам Олега Викторовича, университет дал ему уникальную возможность творческой реализации. Фото: СПбГУП.

К тому же, отмечает Солод, в университете сложилась своя уникальная атмосфера: это место, где юношам и девушкам не просто дают высшее образование в рамках учебной программы, но еще и воспитывают их, прививают нормы поведения и культуры. Их воспитывает сама атмосфера, созданная стараниями педагогического коллектива.

- В этом плане очень интересно наблюдать за первокурсниками, - продолжает наш собеседник. - Они сильно выделяются среди остальных студентов. Могут пройти мимо тебя по коридору и не поздороваться, например. Проходит месяц - и люди вливаются в сообщество, начинают ценить свою принадлежность к нему, начинают правильно и достойно себя вести.

СКАЗАНО!

«Олег - синтез гуманитария с кандидатом химических наук. В нем уживаются удивительные вещи. Выдумщик, фантазер, но мыслящий реально, трудоголик, человек, который не может ни дня без строчки. Ученый, спортивный журналист, писатель - и все это в одном человеке. У нас его очень любят».

(Валентин СОШНИКОВ, профессор, заведующий кафедрой журналистики СПбГУП.)