«Только вернулись с похорон дедушки - и пожар»: В Ленобласти мать с отцом погибли, спасая свою дочку из огня

Семью Николаевых в небольшом поселке Пикалево Ленобласти знали все. Алексей и Елена работали на заводе и воспитывали двоих детей. Старшему уже исполнилось 18 лет, поэтому он съехал от родителей и поступил учиться в колледж. В младшей шестилетней дочке Алле (имя изменено – прим.ред.) родители не чаяли души. Отец по вечерам занимался с дочкой стихами, а мать в этот момент следила за хозяйством.

- Очень дружная семья, - рассказал «КП-Петербург» заведующая садиком, где учится Алла, Юлия Трунова. – Они оба работали на заводе, благополучные родители. Претензий со стороны ПДН никогда никаких не было. Алла вообще наш ангелочек. Вы бы слышали, как хорошо она рассказывает стихи.

Отец успел спасти дочку из огня

Семья недавно вернулась из отпуска из зарубежа. Летали отдыхать втроем. В этот момент в семье произошла беда. Дедушка Аллы по отцовской линии скончался от онкологии.

- В день, когда произошла трагедия, были похороны, они только вернулись с них, - вздыхает сестра Елены Виктория. – Легли спасть и начался пожар. Говорят, что печное оборудование было неисправное. Леша успел разбить окно и вытолкнуть Аллочку на улицу. Это ее и спасло. Из разбитого окна стал поступать воздух и огонь разгорелся с новой силой. Все произошло мгновенно. Моя сестра Лена не успела добежать до двери один метр всего. А вот Леша как был у окна, там и остался.

Отец девочки в этот день похоронил своего папу

Девочку сразу же госпитализировали в больницу. Сейчас с ней находится бабушка.

- У нее личико немного обгорело, ручки и ножки, но состояние стабильное, - поясняет Виктория. – Я сама заведующая детской больницы, поеду в этот поселок сразу же после работы. Буду заниматься организацией похорон. Опеку над Аллой на себя возьмет бабушка, дядя или я. Сейчас решаем.

Местные жители уже организовали сбор вещей для Аллочки. В огне выгорело все. Даже ее свидетельство о рождении. Также друзья семьи собирают деньги для похорон и детей погибших.

- Предварительная причина возгорания – неисправность печного отопления. В настоящее время следователем устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также причина возгорания. Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки и медицинского судебного исследования, - сообщили в СУ СКР по Ленинградской области.