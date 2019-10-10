Здоровое поколение: Что полезно для детских глаз

Проект «Здоровое зрение – здоровое поколение» проходит в Северной столице уже второй год. Он позволяет родителям детей от 6 до 16 лет привести своего ребенка на бесплатную расширенную диагностику зрения с помощью современного оборудования. Чтобы реализовать этот проект «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» объединилась с сетью оптик «Счастливый взгляд». Почему это важно, рассказывает главный врач сети Ирина Шикалович.

- Современные родители стали более ответственно подходить к детскому зрению. Они все чаще приводят детей на профилактические приемы, стараются поддерживать гигиену детского рабочего места, - отмечает позитивные тенденции офтальмолог. – В рамках проекта «Здоровое зрение – здоровое поколение» любой петербуржец или гость города может привести ребенка в один из девяти наших салонов, предварительно записавшись на диагностику. В прошлом году за время акции мы обследовали тысячу детей.

Такая усиленная забота о детском зрении сегодня – необходимость. Если еще 20-30 лет назад первоклассник в очках был редкостью, то сегодня плохо видящий ребенок есть практически в каждом классе начальной школы, причем не один. В некоторых школах – особенно тех, которые расположены рядом с детскими садами для малышей с нарушениями зрения - в одном классе может учиться 4-5 первоклашек, которые носят очки. А после 11 лет учебы стопроцентным зрением могут похвастаться меньше 60 процентов выпускников.

- Школа – один из пусковых механизмов ухудшения зрения, - подтверждает Ирина Шикалович. – Это объяснимо: большая зрительная нагрузка, много уроков, домашних заданий. У ребенка не остается времени для игр на свежем воздухе, которые являются важной профилактикой нарушений зрения.

Ирина Шикалович в радиостудии «Комсомольской правды».Фото: Артем КИЛЬКИН

В общем, со школьниками все логично и понятно. Но детсадовцы в очках - повторимся – зрелище менее привычное. Впрочем, в том, что таких детей становится все больше, отчасти виноваты и родители.

- Привычная сегодня картина: сидит в коляске малыш – ему полгода-год, - рассказывает Шикалович. – А перед ним лежит телефон или планшет. Родители так отвлекают его внимание, чтобы освободить себе время: может быть для дел, может для отдыха. Но зрительный анализатор у ребенка еще не сформирован для больших нагрузок на близком расстоянии.

Вот и получается, что отдыхают в этой ситуации все, кроме детских глаз. И хуже всего то, что процесс снижения остроты зрения – если он уже начался – необратим. При уже поставленном диагнозе задача врачей, родителей, самого ребенка – поддерживать зрение на имеющемся уровне, не давая ему ухудшаться. А «единицу» ничего кроме операции человеку уже не вернет.

- Близорукость, к сожалению, пока еще не лечится, - разводит руками специалист. – А вот с детской дальнозоркостью можно справиться, если она выявлена вовремя.

Про «распознать вовремя» - не пустые слова. Основное формирование глаза происходит к семи годам. В этом возрасте зрение у детей в норме должно быть стопроцентным. Чтобы не упустить патологию или выявить предрасположенность к ней, на первый прием к офтальмологу малышей нужно приводить в полгода.

- Уже в этом возрасте у детей можно заподозрить близорукость, дальнозоркость, астигматизм, - перечисляет Ирина Шикалович. – Это особенно важно, если нарушения зрения есть у родителей – генетика играет важную роль.

Но вот какой парадокс: при всей заботе о зрении, родители часто протестуют, когда их детям выписывают очки.

- Сегодня мы сталкиваемся с тем, что дети – в большинстве своем – готовы носить очки, - рассказывает Ирина Шикалович. – Они не боятся, что их засмеют или застыдят, потому что их сверстников в очках много. А вот родители не всегда психологически готовы к тому, что ребенок «не здоров».

Современные дети готовы носить очки. Фото: freepic. com.

КОНКРЕТНО

Проверку в рамках проекта «Здоровое зрение – здоровое поколение» можно пройти до 31 октября 2019 года. Для этого нужно заполнить форму записи на бесплатную диагностику на сайте happylook.ru/zdorovoe-zrenie, выбрав, когда и в каком салоне вы хотели бы пройти диагностику.

Ребенок должен быть с родителями или законными представителями. С собой иметь свидетельство о рождении ребенка и паспорт.

Обследование может занять около часа и, возможно, потребуется еще один визит на следующий день.

Салоны, в которых проходит обследование

- 7-я линия В.О., 54;

- пр. Большевиков, 9;

- пр. Ветеранов, 122;

- Гражданский пр., 117;

- Лиговский пр., 52;

- Новочеркасский пр., 32, корп. 1, лит. А;

- Савушкина ул., 6;

- пр. Стачек, 94;

- Кронштадт, пр. Ленина. 24.

БДИ!

Когда пора идти к окулисту?

Дошкольник или ученик начальной школы редко откровенно пожалуется маме или папе, мол, я плохо вижу. Но есть несколько признаков, которые должны насторожить родителей.

- Ребенок щурится. Так он пытается что-то рассмотреть. Это самый откровенный симптом. Конечно, ваше чадо может кому-то подражать, но, если это затягивается, лучше проверить зрение.

- Малыши ближе подходят к телевизору, стараются смотреть мультик не издалека. Может быть, их просто захватывает сюжет, а может – они не очень хорошо видят.

- Ребенок смотрит на что-то немного наклонив голову набок. Возможно, у него астигматизм – неправильная форма роговицы, при которой преломление лучей, попадающих на сетчатку разное. Наш эксперт объясняет: в таком случае у глаз нет единого фокуса, четких линий. В итоге, ребенок наклоняет голову, чтобы «картинка» была ровнее.

- Школьник, когда пишет или рисует, низко наклоняет голову. Как мы любим говорить, «пишет носом».

ПРАВДА ИЛИ МИФ?

Если не носить очки при сниженном зрении, глаза будут тренироваться. Очки и линзы их «расслабляют».

Это миф. Правда в том, что человек должен всегда хорошо видеть, даже, если это приходится делать с помощью очков и линз. А если вовремя не подобрать методы коррекции зрения или игнорировать назначения врача, зрение будет только ухудшаться, но никак не тренироваться.

Для отличного зрения нужно есть много черники и моркови.

В большей части миф. Офтальмологи действительно рекомендуют включать эти продукты в рацион для помощи в правильном формировании зрения. Но при этом количество съеденной черники или морковки никак не влияет на состояние зрительного анализатора.

Читать в кровати вредно

Правда. При чтении лежа лучи попадают на сетчатку под неправильным углом и не соблюдается безопасное расстояние (35 см.) до книги. Это касается не только детей, у которых продолжается формирование зрения, но и взрослых.

Излучение современных телевизоров вредит глазам меньше старых, ламповых

Миф. На самом деле – что лампа, что плазма – воздействуют на зрение человека одинаково. Сильней влияет время, проведенное перед голубым экраном. При этом телевизоры в принципе не самое большое зло по сравнению с гаджетами. Тут и расстояние до глаз другое, и размеры экрана.

Электронные «читалки» вредят глазам меньше других гаджетов

Разница действительно есть, но напряжение, которое идет от любого электронного носителя, все равно существует. При работе с любыми гаджетами или просмотре телевизора врачи рекомендуют хотя бы раз в час делать зрительную гимнастику: делать движения глазами (помните, знаменитое: в угол-на нос-на предмет?) или менять расстояние, на которое смотришь. Другими словами, периодически становиться мечтателями и смотреть на небо или вдаль.