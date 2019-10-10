2019-10-10T16:04:36+03:00
Общество

В Республике кошек устроят выставку в память о художнике Владимире Румянцеве

Известный картинами котов автор умер 9 октября на 63 году жизни
Петр КИБЕР
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Художник Владимир Румянцев умерв Петербурге на 63-м году жизни.Художник Владимир Румянцев умерв Петербурге на 63-м году жизни.Фото: СОЦСЕТИ
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Никто не вечен, но иногда из жизни уходят люди, которые эту самую жизнь и олицетворяют. Именно таким человеком был петербургский художник Владимир Румянцев, который неожиданно умер 9 октября.

- Это был потрясающий человек, добрый, с невероятным чувством юмора. Нас действительно «познакомили» коты. Именно Владимир подарил Музею кошки эмблему. Но его талант не ограничивался только картинами кошек, которые все знали. Его даже немного смущала такая известность, - рассказала корреспонденту «Комсомолки» одна из основателей Музея Кошки Анна Кондратьева. - Он был многогранным талантом. Странно и тяжело сейчас говорить о Владимире в прошедшем времени.

Даже в автопортретах художник не забывал про котиков. Фото: СОЦСЕТИ

Даже в автопортретах художник не забывал про котиков.Фото: СОЦСЕТИ

Несмотря на то, что в последние годы художник тяжело болел, сам он старался работать до последнего и никому не показывать, как ему трудно. Он любил жизнь, бесконечно обожал свою жену, которую писал на картинах вместе с собой и котами. Теперь, увы, это осталось в прошлом.

- Для нас это неожиданно, но мы всегда будем помнить о нем. У нас в Республике кошек (котокафе - прим.ред.) есть гастролирующая выставка работ Владимира Румянцева, которая ходит по школам, библиотекам. Когда-нибудь мы вернем себе и откроем ее для всех в его честь, - заверила Анна Кондратьева.

Справка «КП»:

Владимир Румянцев родился в 1957 году в Череповце, рисовать начал еще ребенком - в четыре года. В 1976 году закончил Ленинградский государственный институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, где получил специальность «художник-график». В 1990 году стал членом Российского Союза художников. Работы Румянцева есть в восьми музеях России, а также в частных коллекциях за рубежом.

Кроме знаменитых работ, объединенных названием «Румянцев.Коты», посвященный котикам города на Неве, есть у художника и цикл работ «НеКоты», показывающий его талант с другой стороны.

Знаменитые коты и любимый город. В Республике кошек проведут выставку в память о художнике. Фото: СОЦСЕТИ

Знаменитые коты и любимый город. В Республике кошек проведут выставку в память о художнике.Фото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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