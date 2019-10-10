2019-10-10T18:39:03+03:00
Общество

Ливни и наводнения ждут в ближайшие 50 лет Санкт-Петербург и Ленобласть

Впрочем, синоптики призывают не беспокоиться - это лишь один из возможных сценариев
Сергей ВОЛЧКОВ
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Частые ливни и повышенная опасность наводнений - лишь один из возможных сценариев, утверждают синоптики.Частые ливни и повышенная опасность наводнений - лишь один из возможных сценариев, утверждают синоптики.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В ближайшие 50 лет в Санкт-Петербург и Ленобласти существенно ухудшится погода. Так, по крайней мере, заявляют ученые – по словам специалистов Росгидромета, следующие полвека для нашего региона будут особенно тяжелыми.

Об ухудшении погодных условий жителей Северной столицы в минувшую среду предупредил теперь уже бывший глава Росгидромета Максим Яковенко. По его словам, в ближайшие 25-50 лет в Северо-западном регионе России может в полтора-два раза возрасти интенсивность осадков. Говоря простыми словами: дожди будут идти чаще и сильнее. В первую очередь это означает повышенную опасность наводнений.

Впрочем, сам же Яковенко в интервью «КП-Санкт-Петербург» отметил, что всерьез беспокоиться не стоит, и это – даже не прогноз, а один из нескольких возможных сценариев.

- Нельзя сказать, что именно так и будет, рассказал он. – Точный прогноз дается на пять-шесть дней максимум. 50 лет для этого – слишком долгий срок, и что-то с уверенностью здесь утверждать, понятное дело, невозможно. Вероятность того, что сработает конкретный сценарий, составляет 40-50%, не больше.

Впрочем, к наводнениям жителям Санкт-Петербурга не привыкать: у нас что ни дождь, то реки вместо улиц. Фото: Артем КИЛЬКИН

Впрочем, к наводнениям жителям Санкт-Петербурга не привыкать: у нас что ни дождь, то реки вместо улиц.Фото: Артем КИЛЬКИН

Такой же точки зрения придерживается и доктор географических наук, профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин.

- Помните, как было у Булгакова: «Боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет!», - заметил наш собеседник. – Я же могу сформулировать так: не слушайте прогнозов, которые вам даются на 50 лет вперед. Все модели, по которым это считается, пока что оставляют желать лучшего – они не настолько точны, чтобы им верить.

По словам Малинина, вероятность того, что дождей и наводнений станет больше, действительно есть. Равно как есть и совершенно противоположная: что в Санкт-Петербурге будет жарко, как в тропиках, а дожди перестанут идти вовсе.

- На самом деле сказать это со стопроцентной вероятностью сегодня не может никто, - констатирует наш собеседник. – А даже если кто-то вдруг и скажет – все равно это невозможно проверить. Так что не стоит паниковать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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