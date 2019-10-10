2019-10-10T18:39:03+03:00
Общество

В Петроградском районе остановили уплотнительную застройку

На улице Большой Разночинной, где планировалось возвести многоэтажку, сохранят сквер
Лилия КОЗЛОВА
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Вячеслав Макаров поддержал жителей Петроградского района, протестующих против уплотнительной застройки / Фото: ЗакС ПетербургаВячеслав Макаров поддержал жителей Петроградского района, протестующих против уплотнительной застройки / Фото: ЗакС Петербурга
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Жители Петроградского района Петербурга яро протестуют прости уплотнительной застройки. В четверг, 10 октября, негодование петербуржцев, которые не хотят терять зеленые скверы, в которых можно гулять, поддержал председатель Законодательного собрания города Вячеслав Макаров. Он посетил участок между домами № 19 и № 23 по улице Большая Разночинная, где планировалось возведение многоквартирного дома со встроенными помещениями и подземным гаражом. Сейчас работы приостановлены после обращений жильцов близлежащих домов, которые говорили об угрозе повреждения зданий исторической застройки.

- Несмотря на все предупреждения и принятые меры, продолжаются попытки уплотнительной застройки в исторической части города. От жителей Петроградского района в мой адрес поступают сотни обращений, связанных с попытками незаконного строительства, - отметил Макаров.

Территория, где планировалось строить жилой дом, превратится в сквер / Фото: ЗакС Петербурга

Территория, где планировалось строить жилой дом, превратится в сквер / Фото: ЗакС Петербурга

Председатель парламента встретился с местными жителями, представителями застройщика ООО «Орион», технического заказчика строительства «Бронка Девелопмент», сотрудниками органов исполнительной власти и надзорных организаций. Петербуржцы рассказали, что в заключении негосударственной экспертизы на проектную документацию значительно занижена степень износа соседних домов, следовательно, оценка безопасности строительства не соответствует действительности. Кроме того, в результате застройки жители практически лишаются придомовой территории.

- Органы исполнительной власти должны прекратить поощрять недобросовестных девелоперов, которые превращают город в каменные джунгли. Нельзя так легко выдавать разрешения на строительство в центре Петербурга. Недопустима и ситуация, когда строятся новые кварталы без школ, детских садов, поликлиник, - заявил председатель ЗакСа.

В итоге проблема с данной застройкой была решена. Вячеслав Макаров дал поручение подготовить законопроект о внесении участка между домами № 19 и № 23 по улице Большая Разночинная в перечень зеленых насаждений общего пользования. Также он подчеркнул, что очень важно сберечь исторический центр Петербурга для потомков.

- Мы будем бороться с уплотнительной застройкой во всех районах, - заверил петербуржцев Макаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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