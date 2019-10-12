2019-10-12T15:51:41+03:00
Дом. Семья

2:1 в пользу смерти: В Петербурге домашний кот три часа был сдавлен стеклопакетом, второй хвостатый сгорел в трансформаторной будке

Спасатели организации «Экстремум» рассказали о двух трагедиях, случившихся в один день
Лилия КОЗЛОВА
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Домашний кот три часа висел в стеклопакете в Петербурге / Фото: КошкиспасДомашний кот три часа висел в стеклопакете в Петербурге / Фото: Кошкиспас
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Знаменитый спасатели животных в Петербурге из организации «Экстремум» обычно делятся историями вызволенния котов и собак из опасных ловушек, но с хорошим концом. Однако внезапно наступила «черная полоса». Буквально в один день, в пятницу, 11 октября, активистам не удалось спасти двоих котов. Один из хвостатых умерал в жутких муках, застряв в стеклопакете. Это уже далеко не первый трагический случай за последнее время.

- Нам упала заявка о том, что кот находится в стеклопакете в доме на шоссе Революции уже три часа. Уже понятно, что помощь опоздала на несколько часов, но он же там висит, - вспоминают сотрудники «Кошкиспас».

Спасатели приехали на место и увидели кота, торчащего в окне второго этажа. Он был еще жив, поэтому действовать было нужно быстро. Достать животное наружу и оказать ему помощь не получилось. Волонтерам лишь удалось высвободить кота из ловушки и пропихнуть его обратно в квартиру, где в полном недоумении сидели еще двое усатых.

По словам соседей, в квартире живет одинокая кошатница, но больше они о женщине ничего не знали. С тяжелым сердцем спасатели покинули место, отправляясь на следующий вызов.

На этой березе кот просидел трое суток, а после попал в трансформаторную будку / Фото: Кошкиспас

На этой березе кот просидел трое суток, а после попал в трансформаторную будку / Фото: Кошкиспас

В Колпино трое суток на березе высотой в шесть этажей сидел кот. Спасатели сработали слаженно и аккуратно сбросили хвостатого вниз на растянутый тент. Однако когда они отдавали кота женщине, которая сделала вызов, оказалось, что у животного есть хозяйка, которая, почему-то за трое суток не заметила его пропажи.

- Пока мы разговаривали, кот, дернув с тента, побежал и залез в трансформаторную будку, где его долбануло током. По словам заявительницы... убило. Позже нам рассказали, что хозяйка достала кота из будки и повезла его в ветклинику, - рассказали спасатели. Осталось так и не ясно, жив кот или нет.

После этих двух трагических случаев, волонтеры полные печали напомнили петербуржцам о том, что важно быть ответственными и внимательными к своим питомцам, ведь от этого зависит жизнь животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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