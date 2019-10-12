2019-10-12T23:05:21+03:00
Дом. Семья

Енотовидную собаку спасли из Невы в Петербурге

Девушек, которые забрали гражданку в «полосатом купальнике», разыскивают в сети [фото, видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге спасли выбившуюся из сил енотовидную собаки, которая плыла по НевеВ Петербурге спасли выбившуюся из сил енотовидную собаки, которая плыла по НевеФото: СОЦСЕТИ
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Дрожащую от холода и усталости енотовидную собаку выловили из Невы. Бедное животное, плывшее из последних сил, спасли под Володарским мостом в субботу, 12 октября. Петербуржцы заметили в воде непонятное движение – нечто пушистое пыталось справиться с течением и еле-еле собака смогла прибиться к гранитной стене набережной. Сочувствующие горожане бросились на помощь животному.

- В результате спасательной операции, к счастью, никто не пострадал. Животное совсем выбилось из сил. Нам позвонили с просьбой забрать пострадавшего енота, - рассказала Наталия Савченко, владелица приюта-реабилитационного центра для животных «Дорога домой».

Уставшему животному удалось прибиться к набережной, и тогда неравнодушные горожане смогли вытащить собаку из воды Фото: СОЦСЕТИ

Уставшему животному удалось прибиться к набережной, и тогда неравнодушные горожане смогли вытащить собаку из водыФото: СОЦСЕТИ

Как именно очевидцам удалось вытащить зверушку, остается загадкой. На видео видна рыболовная сеть. Вероятно, один из местных рыбаков принял участие в спасательной операции. Женщина пояснила, что пока происходили переговоры и выяснения, в ходе которых стало ясно, что спасли енотовидную собаку, какие-то девушки забрали ее с собой, чтобы обогреть.

- Девушки, отзовитесь. Хочется знать, что с пловчихой все в порядке, - кинула клич женщина.

Когда пловчиху достали, она дрожала от холода и усталости Фото: СОЦСЕТИ

Когда пловчиху достали, она дрожала от холода и усталостиФото: СОЦСЕТИ

Как занесло пушистую гражданку в «полосатом купальнике» в Неву, да еще и в такое холодное время, когда за окном ливни и всего 10 градусов тепла за окном, не известно. Да и сколько времени ей пришлось продержаться на плаву, тоже остается только гадать.

Петербуржцы в соцсетях посоветовали спасительницам собаки побыстрее откликнуться или самостоятельно отнести животное к ветеринару. Ведь енотовидная собака – дикое животное и с ним следует быть осторожней.

Енотовидную собаку спасли из Невы в Петербурге 12 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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