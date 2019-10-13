Один - в броневик, другой - в остановку, третий - в забор: сразу три аварии с каршерингом произошли в Санкт-Петербурге в ночь с 12 на 13 октября

Каршеринг – бич санкт-петербургских улиц. Об этом все и так уже давным-давно знали, но ночь с 12 на 13 октября стала, пожалуй, самым ярким подтверждением. Мы уже писали про водителя, который на полном ходе врезался в броневик на Выборгской набережной. Но этот случай, как оказалось, стал не единственным – в разных районах города примерно в это же время в ДТП попали еще два «арендных» авто.

- На перекрестке улиц Подвойского и Солидарности каршеринг снес забор, - рассказали очевидцы в социальных сетях. – Водитель остался жил, машину ждет долгий и трудный ремонт.

...а вот каршеринг, который въехал в остановку. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Часом ранее водитель за рулем «арендного» авто влетел в остановку у перекрестка Энгельса и Шостаковича. События развивались как по сценарию: уже примелькавшийся в новостях о ДТП бело-синий кроссовер, смятый в лепешку перед, повреждение городского имущества. Хорошо хоть, во всех трех случаях обошлось без пострадавших.

В соцсетях все три новости вызвали бурю возмущения: народ принялся требовать запретить каршеринг вовсе или каким-то образом внедрить во все автомобили ограничители скорости. Кое-кто – видимо, уже давно смирившиеся с ситуацией – наш в себе силы пошутить: так, некоторые пользователи предположили, что все три водителя либо состоят в одной банке, которая специально разбивает каршеринговые авто, либо ехали с одной вечеринки.