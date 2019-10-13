Солист Rammstein, новый образ Шнурова и жираф на сцене: Как прошел прощальный концерт «Ленинграда» в Петербурге

В Петербурге отгремел прощальный концерт группировки «Ленинград». Шнур и его команда поставили очередной рекорд – 67 тысяч человек, в унисон голосящих хиты скандального коллектива.

- Рыдать не надо, никто ведь не умер, - предупредил перед выступлением лидер рок-банды Сергей Шнуров.

Но, кажется, пускать слезы зрители не собирались. В то, что «Супергуд» и «WWW» Шнуров исполнил в Петербурге в последний раз, поклонники не верят.

На сцене артисты провели 2,5 часа.Фото: Олег ЗОЛОТО

«ПЕРВЫЙ БЛИН КОМОМ»

Впервые группа собрала "Газпром Арену" год назад. Все места были проданы - пришли 65 тысяч зрителей. Пока коллеги по цеху завистливо подсчитывали сумму, которую заработали музыканты за один концерт, Шнуров вновь огорошил поклонников. Он заявил, что распускает коллектив, но перед этим они прокатятся по России со стадионным туром.

Во время гастролей, стартовавших в начале лета, «Ленинград» выступил в Калининграде, Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде и Ростове-на-Дону. Зрителями шоу стали больше трехсот тысяч человек. Кажется, что такому успеху Шнуров сам верит с трудом.

Сергей Шнуров легко завел многотысячную толпу.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Для меня весь тур забавный случай, - сказал он. - Что может быть забавней – 46-летний чувачок, не очень хорошо поющий, собирает полмиллиона зрителей не в самой богатой стране мира? Это не курьез?

Родной город стал завершающей точкой масштабного турне. Зрителям организаторы пообещали, что учли прежние ошибки. В прошлый раз фанаты жаловались на проблемы с акустикой. Звукорежиссерам пришлось попотеть, чтобы подготовить стадион к шоу.

Часть сцены вынесли поближе к зрителям.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Мы первая группа, которая осмелилась зайти на эту площадку, - отметил Шнуров. - Понятно, что первый блин комом. В этом году мы постарались. Закрыли купол, развесили тряпки, добавили акустики. Пробовали на саундчеке — звук получился классный.

На сцене создатели шоу установили огромный мультимедийный экран, превратившийся в хрущевку. Под окнами старенькой панельки разместились несколько скамеек, разноцветные резиновые шины, скамья с потрепанной штангой и детская карусель. Завершал композицию пятиметровый надувной жираф. Зачем пятнистое животное вывели на сцену, так никто и не понял.

На сцене установили детскую площадку и огромного жирафа.Фото: Олег ЗОЛОТО

СМЕНИЛ СТИЛЬ

Концерт в Петербурге начался с песни «В Зените», посвященной петербургскому футбольному клубу.

- С нами дождь и ветер с нами льет и дует между знамя. Выше поднимите знамя, если даже ветер с нами, - взревела многотысячная толпа.

Бэк-вокалистка Виктория Кузьмина.Фото: Олег ЗОЛОТО

Следом пошли хиты, без которых не обходится ни один вечер в барах-караоке. Взорвавшие интернет «Лабутены», гимн переехавших в Петербург «WWW» и песня про «менеджера среднего звена», когда-то прославившая экс-участницу Юлию Коган.

В составе коллектива почти два десятка музыкантов.Фото: Олег ЗОЛОТО

Из неожиданного – привычные шорты и майку-алкоголичку Сергей Шнуров сменил на элегантный костюм-тройку. Как оказалось, неизменный наряд ушел в прошлое вместе с вредными привычками.

- Гарантийный срок человека - 40 лет. Он на гарантии, как стиральная машина. Хорошо, если крутит. А если отжимает - вообще круто, - объяснил перед выступлением Шнуров. - В стиральную машину, которая отслужила свой срок, не надо засовывать кирпичи.

Зрители не ожидали увидеть Сергея Шнурова в костюме.Фото: Олег ЗОЛОТО

ПРИШЛИ ДОЧЬ И ЖЕНА

Среди тех, кто пришел поддержать Шнурова, была его новая жена Ольга Абрамова и дочь Серафима. Последняя еще долго будет вспоминать выступление отца. На концерте девушка осталась без телефона.

- На этом концерте я лишилась телефона. Пару дней буду без связи, — написала она в своем Instagram.

shnrv.astnn Серафима Шнурова на концерте "Ленинграда" в Петербурге

Также на «Газпром Арене» заметили лидера метал-группы Rammstein Тилля Линдерманна.

- Дядя Тилль заходил к нам на огонек, - поделилась совместной фотографией с немецким музыкантом бэк-вокалистка «Ленинграда» Флорида Чантурия.

florida3003 Дядя @till_lindemann_official заходил к нам на огонёк #светапрости

О своих дальнейших планах Сергей Шнуров говорит размыто. В его графике до конца года еще несколько концертов по России и за рубежом. В ноябре группировка выступит в Нью-Йорке, Майами, Сиэтле и Дубае.

Концерт прошел при полному аншлаге.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Я не буду давать публичные концерты. А чем заниматься - я всегда знаю, чем заниматься, - отметил он. - Мне очень бы хотелось, чтобы группировка «Ленинград» уходила бы так долго, как Алла Пугачева. Чтобы мы давали прощальные концерты, говорили до свидания, все бы плакали, а мы потом: «снова здравствуйте». Это замечательно. Главное, чтобы был повод.