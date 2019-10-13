Елизавета Туктамышева уступила Алене Косторной в турнире Finlandia Trophу

Несколько минут назад в финском городе Экспо завершились соревнования по произвольной программе среди девушек в рамках турнира Finlandia Trophу. Несмотря на солидный состав участниц, основная борьба развернулась между петербургской спортсменкой, чемпионкой мира и Европы Елизаветой Туктамышевой и 16-летней москвичкой Аленой Косторной. В стремлении выйти на первую строчку турнирной таблицы они настолько сильно оторвались от всех остальных спортсменок, словно соревновались вообще в другой лиге.

Елизавета уверенно вела по очкам, но во второй половине программы допустила ошибку - не удержалась во время очередного прыжка. Фото: скриншот трансляции Finlandia Trophу

Елизавета Туктамышева ожидаемо поразила и зрителей и жюри техничностью, грацией и мастерством: «гвоздем» ее программы, в частности, стала связка «тройной аксель – двойной тулуп». Изначально, к слову, тулуп тоже должен был быть тройным, но, видимо, фигуристка решила не рисковать.

Алена Косторная - безусловный фаворит соревнований. Ранее она также завоевала золото в короткой программе. Фото: скриншот трансляции Finlandia Trophу

Впрочем, не обошлось без ошибок – во второй половине программы Туктамышева во время очередного прыжка не удержалась, и из-за этого тройной сальхов (прыжок с левой ноги) получился только одинарным.

В то же время к выступлению Алены Косторной у жюри не нашлось никаких претензий. Юная фигуристка мастерски исполнила все задуманные элементы – в том числе все тот же каскад «тройной аксель – двойной тулуп».

Судя по ее поведению во время оглашения результатов, Алена и сама не ожидала от жюри таких оценок. Фото: скриншот трансляции Finlandia Trophу

В итоге Алена набрала 234,84 очка, Елизавета – 212,53. Несмотря на «серебро», это все равно потрясающий результат – от спортсменки из Японии Юханы Йокой, которой жюри присудила бронзу, Туктамышева оторвалась почти на 21 очко.