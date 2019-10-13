2019-10-13T19:14:58+03:00
Спорт

Елизавета Туктамышева уступила Алене Косторной в турнире Finlandia Trophу

Между россиянками развернулась борьба не на шутку - временами складывалось впечатление, что девушки соревнуются в своей отдельной лиге
Сергей ВОЛЧКОВ
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По итогам Finlandia Trophу Елизавета Туктамышева получила серебро. Золото завоевала москвичка Алена Косторная. Фото: скриншот трансляции Finlandia TrophуПо итогам Finlandia Trophу Елизавета Туктамышева получила серебро. Золото завоевала москвичка Алена Косторная. Фото: скриншот трансляции Finlandia Trophу
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Несколько минут назад в финском городе Экспо завершились соревнования по произвольной программе среди девушек в рамках турнира Finlandia Trophу. Несмотря на солидный состав участниц, основная борьба развернулась между петербургской спортсменкой, чемпионкой мира и Европы Елизаветой Туктамышевой и 16-летней москвичкой Аленой Косторной. В стремлении выйти на первую строчку турнирной таблицы они настолько сильно оторвались от всех остальных спортсменок, словно соревновались вообще в другой лиге.

Елизавета уверенно вела по очкам, но во второй половине программы допустила ошибку - не удержалась во время очередного прыжка. Фото: скриншот трансляции Finlandia Trophу

Елизавета уверенно вела по очкам, но во второй половине программы допустила ошибку - не удержалась во время очередного прыжка. Фото: скриншот трансляции Finlandia Trophу

Елизавета Туктамышева ожидаемо поразила и зрителей и жюри техничностью, грацией и мастерством: «гвоздем» ее программы, в частности, стала связка «тройной аксель – двойной тулуп». Изначально, к слову, тулуп тоже должен был быть тройным, но, видимо, фигуристка решила не рисковать.

Алена Косторная - безусловный фаворит соревнований. Ранее она также завоевала золото в короткой программе. Фото: скриншот трансляции Finlandia Trophу

Алена Косторная - безусловный фаворит соревнований. Ранее она также завоевала золото в короткой программе. Фото: скриншот трансляции Finlandia Trophу

Впрочем, не обошлось без ошибок – во второй половине программы Туктамышева во время очередного прыжка не удержалась, и из-за этого тройной сальхов (прыжок с левой ноги) получился только одинарным.

В то же время к выступлению Алены Косторной у жюри не нашлось никаких претензий. Юная фигуристка мастерски исполнила все задуманные элементы – в том числе все тот же каскад «тройной аксель – двойной тулуп».

Судя по ее поведению во время оглашения результатов, Алена и сама не ожидала от жюри таких оценок. Фото: скриншот трансляции Finlandia Trophу

Судя по ее поведению во время оглашения результатов, Алена и сама не ожидала от жюри таких оценок. Фото: скриншот трансляции Finlandia Trophу

В итоге Алена набрала 234,84 очка, Елизавета – 212,53. Несмотря на «серебро», это все равно потрясающий результат – от спортсменки из Японии Юханы Йокой, которой жюри присудила бронзу, Туктамышева оторвалась почти на 21 очко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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