Снести нельзя реставрировать: что делать с полуразрушенными зданиями в центре Петербурга

Недавно правнук великого архитектора Шухова высказал абсурдную идею - снести весь исторический центр Петербурга. Якобы он обветшал, не отвечает современным требованиям и поддерживать его облик слишком затратно. В студии Радио «Комсомольская правда в Петербурге» на 92, 0 FM побывали архитектурный критик Мария Элькина, член градостроительного совета Смольного Сергей Орешкин и депутат Госдумы Виталий Милонов. Эксперты оценили текущее состояние исторического центра и поспорили о перспективах его развития.

НИ ЛЮБВИ, НИ ТОСКИ, НИ ЖАЛОСТИ

- У нас самый большой исторический центр в мире, это памятник под защитой ЮНЕСКО. Что бы вы ответили Шухову-младшему на его предложение все подчистую снести?

Элькина: – Да ничего! Он не производит впечатления человека, с которым хочется поговорить. У него слегка шизофренический говор и нет никакой профессиональной аргументации. Такого человека нужно просто игнорировать. Но при этом мы все прекрасно понимаем, что идея сноса зданий в центре не с потолка берется – кто-то хочет подобные бредни пролоббировать.

- К слову, недавно в Петербурге пресса стала вовсю трубить о потенциальном сносе СКК «Петербургский»

Орешкин: – Мы два раза собирались на градсовете. Дебаты были сложными. Вышел некий молодой архитектор Андрей Литвинов от своего авторского коллектива и высказал идею о сносе.

Элькина: – Знаете, Сергей, честно говоря – градостроительный совет уже давно не вызывает доверия. И не у меня одной. Он не является независимым институтом, там очень много архитекторов, которые уже строят в городе, и очевиднейшим образом они не заинтересованы в конкурентах.

- Виталий, как вам выходка Шухова?

Милонов: – Вообще у нас демократия. Но говорить одно, а делать – другое. Главная проблема в том, что в Петербурге отсутствует четкий и понятный план развития города – к чему мы идем, какие наши задачи. Кто первый встал, того и тапки что ли? У кого больше связей, тот и строит на Петроградской стороне? Что у нас с архитектурным обликом? Я не понимаю, откуда берутся эти эксперты, которые согласовывают какой-то кошмар вместо домов. Это ад. Не имеем мы право строить так, как это делают у нас!

- А что насчет молодого архитектора Литвинова, предложившего снести СКК?

Милонов: – Это явное отражение всей абсурдности градостроительства нашего города. Когда за 5 минут голосования 200 гектаров чистого поля могут превратиться в жилую застройку. Так быть не должно!

КАРТИНА НЕДЕЛИ в Петербурге. А не снести ли нам центр Петербурга? 00:00 00:00

НУЖЕН ЛИ НАМ СВОЙ ОСМАН

- А не надо ли нам провести «османизацию», как это сделали в Париже (тотальная перепланировка города в 19 веке под руководством барона Османа – прим. ред.)? Он снес большую часть Парижа и поменял его лицо.

Элькина: – Тогда Парижу нужна была канализация. Сейчас в Петербурге нет такой проблемы – все-таки у нас не средневековье и мало грязи! Однако же центр кое-где необходимо «разрядить» или хотя бы не уплотнять.

Орешкин: –У Петербурга есть проблема – он задыхается от транспорта. Был бы сейчас Осман – снес бы полцентра, чтобы сделать дороги.

Элькина: – Не согласна, транспортная проблема есть, но она находится за пределами центра города. Есть некий круг со стороны Нарвской, а другой - с площади Мужества. За этими точками начинаются проблемы. Там нужно метро…

- А что если нам закрыть въезд в центр города вообще?!

Элькина: – Безумие! Мы получим серьезный отток денег из центра. Нужно действовать разумно. Вот – мы хотели ввести платную парковку. Это же прекрасная мера…

Орешкин: – 100%, подписываюсь. Жаль, что мы не реализовали это пока.

Элькина: – Важно действовать постепенно. Например, мы введем кое-где платную парковку и получим небольшое представление, как это работает. Потом добавим еще ограничительных мер – выделим больше полос под общественный транспорт. И если вдруг это все не сработает, то только тогда можно разговаривать про закрытие центра для автомобилей. Но я уверена, что такой необходимости не возникнет.

Орешкин: – Я боюсь представить, что здесь сделал бы Осман. Наверное, реализовал бы бредни Шухова-младшего!

Элькина: - Вот в Китае нет частной собственности и там ограничили выдачу разрешений на новое строительство. И немедленно старые здания начали восстанавливаться. Мы же строим очень много – так исторический центр в порядке не будет. У нас Петроградскую сторону уплотняют. Это усугубляет проблему парковок и транспорта и не дает возможности развивать общественные пространства.

Эксперты оценили текущее состояние исторического центра и поспорили о перспективах его развития.Фото: Артем КИЛЬКИН

УСТАРЕВШИЙ ГЕНПЛАН

Орешкин: –Надо развернуть народ на реконструкцию старого фонда. В Амстердаме такая практика тоже есть.Почему этого не делают у нас – не понимаю. Ведь это жилье могло бы быть гораздо лучшего качества, чем в новостройках.

- А о чем говорит наш генеральный план по архитектуре города?

Элькина: – Он устаревший и не справляется с регулированием застройки в 21 веке. Этот план вообще с 30-х годов у нас. Все надо реформировать.

Орешкин: – Дело закрытое. Генплан разрабатывают в кулуарах. В мировой практике в мастер-плане четко перечисляется то, что запрещается делать в городе. И отмечается то, что город хотел бы делать. У нас совсем не так. Еще и проблемы с кодексом. Сказано, что каждая территория должна иметь проект планировки. Но не написано, кто за это отвечает. Поэтому сейчас именно частные инвесторы заказывают «музыку», а не город.

- Кто должен разобраться, губернатор?

Орешкин: – Да, хотя бы сделать первый шаг.

Элькина: – Точно, он умеет лоббировать некоторые свои идеи. Для начала собрать рабочую группу, которая расписала бы, какой механизм нужно создать. А потом можно создать бюро генплана.

Орешкин: – У нас сейчас на повестке дня новая редакция генплана. И Смольный собирает заявки от всяких инвесторов, которые просто пишут что-то в духе «мы хотим вот здесь иметь жилой дом». И их одобряет либо отвергает некомпетентная комиссия в ручном порядке.

Элькина: – Поэтому нужно собрать совершенно иных специалистов - грамотных местных, иностранных.

- Может, помимо правильного генплана надо отдельно еще что-то создать?

Орешкин: – Вот был бы у нас какой-нибудь совместный орган из разных слоев общества и комитетов.

Элькина: – Точно нужна отдельная программа сохранения центра. Поражаюсь, что у нас зависимость от федерального законодательства. Центр Петербурга подчиняется тем же законам, что и условная деревня Гадюкино.

ЕСТЬ МНЕНИЯ

Александр ПОКРОВСКИЙ, писатель:

- Лихачев когда-то сказал, что городу надо оставить его камни. Я с этим согласен. В камнях записана вся история Петербурга и когда-нибудь мы научимся извлекать эти звуки. Вдруг, в доме на Мойке мы услышим голос Пушкина. Недавно мы вернулись к ремонту фасадов многих исторических зданий – вот это не может не радовать.

Рафаэль ДАЯНОВ, профессор Международной Академии архитектуры:

- Когда кто-то из родственников гениального человека прикрывается его именем, то он обязан не позорится. Центр Петербурга – сложный живой организм, его нельзя вырезать. Предложение Шухова-младшего, мягко говоря, некорректное – просто хамское.

Максим КАЦ, урбанист:

– Бред полнейший высказал Шухов-младший. Главная фишка архитектурного наследия города состоит из всей застройки без исключения, этакой исторической ткани. В Москве такого нет, там практически все разрушено, в других городах тоже. Так что Петербург уникален своим обликом, в нем ни в коем случае нельзя трогать ни одно здание.