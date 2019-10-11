Региональную программу страхования жилья от ЧС разработают в Петербурге

4 августа в России вступил в силу Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. В соответствии с ним регионы разработают программы, с помощью которых граждане смогут обезопасить себя, например, от рисков и последствий ураганов, наводнений, пожаров. А возмещение ущерба при этом станет более полным – к государственным выплатам прибавятся средства страховщиков. Среди четырнадцати пилотных регионов, с которых начнется программа, есть Северная столица и Ленобласть. Отвечаем на самые главные вопросы о новом проекте.

Обязательно ли страховать жилье?

Самое важное, что нужно знать, – страхование жилья от ЧС является добровольным, поэтому платить за него или нет, решать только вам. При этом сама по себе услуга вовсе не новая. Обезопасить себя от утраты жилья в Петербурге можно было и ранее, заключив договор со страховой компанией, однако с появлением закона для тех, кто оформит услугу, выплата будет более весомой, поскольку к положенным государственным добавятся средства страховых компаний.

Сколько это будет стоить?

Точный тариф Петербургу еще предстоит определить, но уже понятно, что сумма будет зависеть от площади жилья и среднерыночной стоимости квадратного метра в регионе. Предполагается, что в среднем платеж составит около 150-200 рублей в месяц для квартиры площадью примерно 50 квадратных метров.

Какова будет сумма возмещения ущерба?

Сумму выплат должны определить региональные власти. Пока она неизвестна, но ясно одно: за застрахованное жилье собственник получит больше, чем за незастрахованное при социальной компенсации.

Как оплачивать страховку?

Скорее всего, петербуржцы смогут сделать это по «розовой» квитанции. Однако в ближайшее время строка о добровольном страховании вряд ли появится в платежных документах. Дело в том, что новый закон предполагает, что регион должен сам разработать программу. В Петербурге пока только собирают рабочую группу для этого.

От чего можно застраховаться?

Страховые случаи при ЧС каждому региону тоже еще предстоит определить, ведь, например, разрушение жилья от землетрясения в Северной столице маловероятно, а вот коммунальные аварии вполне могут серьезно навредить квартире: пожары, протечки, затопили соседи, обвалился потолок в старом фонде, неполадки с газом. Исходя из закона регион вполне может предусмотреть так называемые иные риски, актуальные для конкретного места.