2019-10-11T12:06:02+03:00
Дом. Семья

Защищал людей, играл с детьми: В Новой Ладоге установили памятник бездомному псу Юрику

Монумент любимцу города установили после его трагической смерти [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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В Новой Ладоге местные жители увековечили память бездомного пса ЮрикаВ Новой Ладоге местные жители увековечили память бездомного пса ЮрикаФото: СОЦСЕТИ
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Памятник великой доброте и собачьей преданности установили жители города Новая Ладога в Волховском районе Ленинградской области. В пятницу, 11 октября, в соцсети местные жители напомнили о том, что среди них несколько лет назад жил любимец и настоящий защитник – бездомный пес по имени Юрик. После его трагической смерти горожане на свои деньги сделали монумент в память своему другу.

- Пес появился в городе десятилетие назад. Животное было доброжелательно к людям, ластился к прохожим, не кусался и радостно играл с детишками, - рассказали горожане в соцсети.

Юрик был не просто добрым уличным псом, но и настоящим героем. Горожане вспомнили случай, когда преданный четверолапый друг защитил прохожую от нападения стаи бродячих собак. Юрик бесстрашно заслонил женщину своей пушистой грудью и боролся с противниками, пока те не сбежали.

Неизвестный люди в 2014 году застрелили собаку, после чего горожане на свои деньги установили памятник Фото: СОЦСЕТИ

Неизвестный люди в 2014 году застрелили собаку, после чего горожане на свои деньги установили памятникФото: СОЦСЕТИ

Однако жизнь Юрика оборвалась трагически. В 2014 году, по весне, неизвестные люди застрелили городского любимца. Негодяев так и не нашли. А дружелюбного пса оплакивал весь город.

Жители Новой Ладоги не забыли ту любовь, радость и счастье, которые дарил им преданный пес. Поэтому в 2015 году горожане собрали деньги и установили памятник доброму, ласковому и смелому Юрику. Монумент никогда не пустует. Горожане приносят ему цветы, игрушки и вкусняшки, благодаря Юрика за настоящую собачью преданность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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