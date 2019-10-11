Экопарк в Приморском районе Петербурга откроют в 2021 году

По соседству с Юнтоловским заказником в Приморском районе появится экопарк. На территории между Камышовой и Яхтенной улицами создадут общественное пространство с нетронутой живой природой. Всего площадь парка – 75 гектаров, а 54 из них займет флора и фауна. Точнее, ее сохранят в первозданном виде: ведь главная задача города – минимальное вмешательство в эту зеленую зону. Так, пространство будет состоять из лесопарковой и парковой зон. А одной из его «фишек» станут площадки для наблюдения за птицами.

– Живая природа станет «наглядным пособием» для изучения растений, птиц и других обитателей территории, соседствующей с Юнтоловским заказником, – рассказали в Комитете по благоустройству.

Большую часть экопарка составит зона нетронутой природы. Фото: gov.spb.ru

В этой части парка живут краснокнижные птички – например, серая мухоловка, камышовая овсянка, весничка, зяблик, дрозд-рябинник, пеночка-трещотка. В зоне «живой природы» сделают также смотровую площадку с ротондой. А по всей территории парка пройдет экологическая тропа для оздоровительных прогулок. В их маршрут будут входить красивые площадки у воды и деревянные настилы.

Экопарк планируют построить в Петербурге в 2021 году. Фото: gov.spb.ru

А в парковой зоне сделают современную территорию для комфортного отдыха. Продумали ее для петербуржцев всех возрастов. Это и площадки для «тихого» отдыха со скамейками, и детские – с городками. А также спортивные – скейт-площадка, игровое поле и зона с тренажерами. Появится в парке и амфитеатр, где можно будет проводить концерты и другие мероприятия. А для любителей крутить педали сделают велодорожку.

КСТАТИ

Будущий экопарк находится в быстрорастущем районе – с одной стороны он окружен жилыми кварталами, которым необходима поблизости современная зеленая зона отдыха. По предварительным подсчетам парк будут посещать свыше 7 тысяч человек.

Сделают в экопарке и современную территорию для отдыха. Фото: gov.spb.ru

КОНКРЕТНО

Открыть новый парк планируют в 2021 году. И город уже заключил контракт на его строительство. В 2017-2018 годах на территории уже провели подготовительные работы – наметили основные дороги и площадки. В первую очередь работы начнутся с парковой зоны.