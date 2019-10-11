Это был мой учитель: Космонавт Андрей Борисенко - о смерти Алексея Леонова

Начало 60-х годов - золотой век отечественной космонавтики. Сначала весь мир покорил и поразил первый человек в космосе, а через четыре года, вслед за Юрием Гагариным, таким же известным и любимым стал Алексей Леонов - первый космонавт, вышедший в открытый космос. Но люди, увы, не бессмертны и сегодня,11 октября, Алексей Леонов умер. Воспоминаниями о легендарном человеке с «КП-Петербург» поделился петербургский летчик-космонавт Андрей Борисенко.

- Заочно я познакомился с ним давно, когда был еще ребенком, когда мечтал о космосе. Много лет позже, в 2003 году, когда я пришел в отряд космонавтов, мы познакомились лично. Он был первым нашим наставником, кто встретил, поговорил по душам о профессии, рассказа о том, что нас ждет, - рассказал Андрей Борисенко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/737269" frameborder="0"></iframe> 18 марта 1965 года — выход Алексея Леонова в открытый космос.Его совершил летчик-космонавт Алексей Леонов с борта корабля "Восход-2", пилотируемого Павлом Беляевым

На самом деле, переоценить, хоть как-то преувеличить значимость Алексей Леонова для отечественной космонавтики, просто невозможно. Он оставался последним великим человеком эпохи освоения околоземного пространства. Это было время романтиков и рисковых людей, готовых идти на подвиги.

- Он последний, кто стоял у истоков нашей пилотируемой космонавтики, он первый вышел в открытый космос. Благодаря ему, его опыту мы сейчас можем также выходить в космос, работать там, - вспоминает Андрей Борисенко.

При этом героический и «звездный», как сейчас бы сказали статус, никак не повлиял на Алексея Леонова. Он был все тем же добрым и открытым человеком, душой компании. Всегда находил нужные слова для молодых космонавтов и, несмотря на тяжелую болезнь, до последнего времени оставался близким к любимой профессии, которой посвятил всю жизнь.

- Для меня это огромная, действительно невосполнимая потеря, очень близкого, родного человека. Это мой, наш учитель. Мне просто тяжело сейчас говорить, - не сдержал эмоций космонавт Андрей Борисенко.

Напомним, что Алексей Леонов скончался на 86-м году жизни в госпитали имени Бурденко в Москве. Похороны пройдут 15 октября на военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.