2019-10-11T18:20:28+03:00
Происшествия

83-летний пенсионер пропал на «ленинградском перевале Дятлова», где ранее загадочно погибли 16 человек

В лесах Тихвинского района погибли более десятка человек. Перед смертью они раздевались догола, разбрасывали одежду и ели землю. Никого объяснения этому нет до сих пор
Анна СВЕТЛАКОВА
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Пенсионера ищут уже больше двух недель Фото: соцсетиПенсионера ищут уже больше двух недель Фото: соцсети
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В Ленинградской области уже больше двух недель разыскивают пропавшего 83-летнего пенсионера Анатолия Шарого. Мужчина ушел из дома в деревне Паньшино 24 сентября. Он собирался пойти к местным болотам, чтобы собрать грибов и ягод, но с тех пор бесследно исчез.

НАШЛИ НА ПЕНЬКАХ СТРЕЛКИ ИЗ ВЕТОК

Тревогу родственники пенсионера забили через четыре дня. Близкие Анатолия Сергеевича обратились за помощью в полицию и к поисковому отряду. Волонтеры вместе с силовиками сразу же бросились на поиски. Десятки людей прочесывали лес, но обнаружить пропавшего так и не смогли.

- На данный момент поиски прекращены, - сообщила «КП-Петербург» сотрудница поискового отряда «Лиза Алерт» Варя. – Мы исчерпали все ресурсы и больше не можем продолжать поиски. Нахождение пенсионера мы установить не смогли.

Поиски пенсионера приостановили Фото: Лиза Алерт

Поиски пенсионера приостановили Фото: Лиза Алерт

Поиски пенсионера продолжались неделю. Но тот как в воду канул.

- Там осложняется поиск тем, что район очень отдаленный, от города ехать шесть часов, - пояснил сотрудник поисково-спасательного отряда "Экстремум" Дмитрий. - Погода уже не располагала к длительному нахождению в лесу. Для поиска пенсионера мы даже привлекали собак. Есть предположение, что нам удалось обнаружить место, где пенсионер ночевал в лесу. Также мы видели стрелки из веток на камнях. Похоже, что это тоже он оставлял следы. Потому что район там крайне ненаселенный и людей в этом лесу очень мало. Сейчас пришлось поиски остановить. Дальше работают родственники.

«ЛЮДИ ПЕРЕД СМЕРТЬЮ РАЗДЕВАЛИСЬ И ЕЛИ ГРЯЗЬ»

Анатолий Шарый далеко не первый пропавший на этих болотах. Еще 10 лет назад об этих местах ходили легенды. Леса Тихвинского района рядом с Шугозером были печально известны как своеобразный "ленинградский перевал Дятлова". В местных болотах раньше часто таинственно пропадали люди. Позже их находили мертвыми. Обнаруженные тела вводили в ступор даже милицию. Уж слишком загадочное было поведение погибших перед смертью. Складывалось ощущение, что они сходили с ума.

За все время здесь было найдено 16 частично или полностью обнаженных трупов без следов насилия. Перед смертью люди по неизвестным причинам сбрасывали с себя одежду. Некоторые ее аккуратно складывали, другие – разбрасывали вокруг себя.

В лесу нашли стрелки из веток Фото: extremum.spb.ru

В лесу нашли стрелки из веток Фото: extremum.spb.ru

Потерявшиеся на этих болотах люди умерли на участке радиусом 50 километров. И все в одно и то же время: с апреля по октябрь. Погибшие, по свидетельствам очевидцам, в последние минуты жизни теряли рассудок. Люди не только раздевались догола, но еще ели грязь и выбрасывали из своих корзинок ягоды и грибы.

Самый известный случай гибели на этих болотах произошел с 30-летним лесорубом. Он пропал, когда после смены пошел домой в деревню. Когда его тело нашли, он был полностью раздет, а его одежда разбросана по округе. Судмедэксперты позже скажут, что погибший был трезв, а причиной смерти стало то, что он задохнулся: его рот и горло были забиты грязью.

Распутывать эти дела бралась местная милиция. Но насильственных следов смерти не было. Почти все умерли от переохлаждения. Но что в таком случае заставляло людей раздеваться, выяснить так и не удалось.

В лесу во время поисков пенсионера удалось найти только следы Фото: extremum.spb.ru

В лесу во время поисков пенсионера удалось найти только следы Фото: extremum.spb.ru

«НАГРАДА ЗА ПОМОЩЬ - 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ»

У пенсионера Анатолия Сергеевича остались жена и дети. О трагической истории этих мест они ничего не знают.

- Мы все очень обеспокоены его пропажей. Толя был на пенсии, до этого он работал водителем. Что с ним могло случиться, неизвестно, - рассказал "КП" племянник Шарого.

Сейчас родственники настолько отчаялись, что даже объявили награду тому, кто сможет отыскать пенсионера. Об этом говорится в сообщении, которое распространяют в соцсетях.

- Нужна помощь в поисках, - говорится в сообщении родственников. – За нахождение награда – 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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