Как выбрать квартиру для семьи в новостройках Санкт-Петербурга

Семейный дом, семейный квартал – понятия, которые совсем недавно стали входить в лексикон потенциальных новоселов. Хотя появление этих терминов легко объяснимо. Молодому человеку для счастья достаточно комнаты, молодоженам - студии или небольшой «однушки». Однако с появлением детей все меняется. Родители начинают ценить такие мелочи, на которые раньше и внимания не обращали: размер лифта, ширину холла, количество квартир на этаже, окружение дома, расстояние до ближайшего парка развлечений или торгового центра.

И это понятно: каждому хочется, чтобы детство у сыновей и дочек было счастливым и безопасным, а семейной жизни не мешали посторонние проблемы. Вместе со строителями, психологами и дизайнером выясняем, каким должен быть идеальный район для семьи с детьми и как выбрать в нем удобную и уютную квартиру.

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