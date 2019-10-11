У школьников отобрали скейт-площадку в Выборгском районе Санкт-Петербурга

У юных экстремалов из Выборгского района Санкт-Петербурга отобрали скейт-площадку. Несколько дней назад местная администрация демонтировала и увезла с улицы Сикейроса рампы, перила, трамплины и «айсберги», пользовавшиеся большой популярностью у местной молодежи.

Скейт-площадку еще в 2014 году построил, а потом на безвозмездной (то есть, даром) основе передал городу частный инвестор. Подарок и местные жители и администрация района приняли с восторгом: в пресс-релизах, в частности, отмечалось, что «работы по строительству и оборудованию площадки выполнены в полном объеме и надлежащем качестве».

Какое-то время все шло хорошо, а потом ситуация в корне изменилась: как говорят обитатели дома № 7, рядом с которым тренировались юные скейтеры, трамплины, горки и рампы превратились в место сборищ шумных компаний – в том числе явно нетрезвых.

Впрочем, сносу площадки порадовались не все: кроме нетрезвой молодежи там часто собирались вполне серьезные спортсмены, и проходили соревнования городского масштаба. Фото: "Центр физической культуры, спорта и здоровья Выборгского района"

- С начала 2019 года к нам поступило больше ста жалоб от местных жителей, - рассказали «КП-Санкт-Петербург» в пресс-службе администрации Выборгского района. – Людей не устраивало то, что подростки пили алкоголь, шумели, нарушали тишину и покой.

Почему люди молчали целых пять лет и стали массово жаловаться только сейчас – неизвестно. Еще больше удивления вызывает тот факт, что скейт-площадка, как оказалось, была построена с нарушениями – она располагалась слишком близко к жилым домам, ближе, чем прописано в санитарных нормах. Хотя в 2014 году, напомним, ни у кого никаких претензий вроде бы не возникло.

Но, как бы то ни было, решение администрация приняла суровое: все спортивные снаряды с улицы Сикейроса демонтировали и увезли. Правда, совсем уж на произвол судьбы юных скейтеров чиновники пообещали не бросать.

В качестве альтернативы любителям скейтборда и самокатов предложили вот такую площадку в Левашово. Миленько, удобно, вот только ехать далеко - почти сорок минут на общественном транспорте. Фото: Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга

- Сейчас в районе есть две действующие скейт-площадки – в Левашево и на Парнасе, - уточнили в пресс-службе. – Кроме того, мы направили в комитет по благоустройству обращение с просьбой установить такую же площадку в парке Сосновка.

Горки и трамплины, вывезенные с Сикейроса, тоже никуда не денутся: их перенесут в другое место. Скорее всего, это будет проспект Культуры, 12. Мы посмотрели по картам и выбор одобряем: там как раз в соседнем доме районное управление МВД. Если что – вопросы шумных компаний и нетрезвых подростков решатся быстро.