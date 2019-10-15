Ученые: Через 50 лет часть Ленобласти уйдет под воду, а в Петербурге будут чаще идти дожди

В ближайшие 25-50 лет в Санкт-Петербурге будут в полтора-два раза чаще идти дожди и ливни, и возрастет опасность наводнений. Об этом на днях заявил теперь уже бывший глава Росгидромета Максим Яковенко. Не так давно мы уже выяснили, что слепо доверять такому прогнозу не стоит. Но большие потрясения нас на самом деле ждут.

«ЖЕСТКИЙ» СЦЕНАРИЙ

Прежде всего, отмечают специалисты, нужно четко различать прогноз погоды и климатический сценарий.

- Всего в мире существует четыре сценария, которые используются учеными-климатологами, - рассказывает ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, кандидат физико-математических наук Андрей Киселев. – Каждый из них – от самого жесткого до самого мягкого – может реализоваться с какой-то долей вероятности, которая высчитывается по специальным моделям. Но сказать, что через 50 лет будет именно так, а не иначе, никто сейчас не в силах. Слишком много есть факторов, которые не поддаются анализу. Например, в первые 25 лет климат будет изменяться согласно одному сценарию, а потом внезапно проснется какой-нибудь не учтенный ни в одном сценарии супервулкан – и все кардинальным образом поменяется.

По некоторым прогнозам, вода в Балтийском море до конца века поднимается на 80 сантиметров. Из-за этого часть территорий Ленобласти окажется затопленной.Фото: Олег ЗОЛОТО

Тем не менее, отмечает наш собеседник, кое-что можно с высокой долей уверенности спрогнозировать уже сейчас. Прежде всего это касается дождей: они за последние десятилетия стали куда более сильными. Там, где в прошлом веке проливался небольшой грибной дождик, теперь куда чаще идут мощные и долгие ливни.

- Параллельно с этим поднимается уровень воды в Мировом океане, - констатирует Киселев. – И при этом с каждым годом все быстрее. По некоторым оценкам к концу 21-го века он может подняться почти на 80 сантиметров. Если говорить о нашем, Северо-Западном регионе, то Санкт-Петербург, конечно, выдержит, но вот часть прибрежных территорий Ленобласти уйдет под воду.

Из-за повышения температуры зимы станут короче и мягче, обещают климатологи.Фото: Артем КИЛЬКИН

ВОЛНЫ ТЕПЛА И ХОЛОДА

То же самое будет происходить и с температурой. Сейчас она повышается по всему миру, причем в России – в два-три раза быстрее, чем в среднем по Земному шару. Причина – наша страна находится в зоне, где суша занимает больше площади, чем океан, который поглощает солнечную энергию и тем самым «сглаживает» температурные перепады.

- Соответственно, по модельным оценкам, у нас тоже со временем будет становиться теплее, - продолжает наш собеседник. – Насколько – опять же, зависит от сценария, который мы будем рассматривать. Но в тропики Санкт-Петербург и Ленобласть, конечно же, не превратятся. Но зимы, скорее всего, будут приходить позже и длиться меньше.

Те, кто вечно тоскует по лету, могут радоваться: в ближайшие 50 лет в Санкт-Петербурге и Ленобласти станет теплее. В тропики они, конечно, не превратятся, но все же повышение температуры будет ощутимым.Фото: Артем КИЛЬКИН

Зато куда чаще по стране – и в том числе по нашему региону – будут прокатываться волны резких потеплений и похолоданий. Нечто подобное можно было наблюдать в 2010 году, когда по всей России целых два месяца – в июле и августе – держались аномально высокие, вплоть до 45 градусов, температуры, в Москве горели торфяники, а в Рязанской, Нижегородской, Калужской и многих других областях полыхали разрушительные лесные пожары.

- Однако, повторюсь, это лишь один из возможных сценариев, - подытоживает наш эксперт. – Пусть и наиболее вероятный. Как все сложится в действительности – пожалуй, можно будет только увидеть своими глазами через 50 лет.