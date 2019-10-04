В последний раз на «Ленинград»: Легендарная рок-группа 12 октября 2019 года выступит в Петербурге

Знаменитая, скандальная группировка «Ленинград», которая объявила об окончании своей музыкальной карьеры, колесит по стране с прощальным стадионным туром. Заключительный грандиозный концерт рокеры отыграют в родном городе – Санкт-Петербурге 12 октября 2019 года на стадионе «Газпром Арена».

Музыканты уже выступили с грандиозным шоу в Москве, Калининграде, Нижнем Новгороде и еще пяти крупнейших городах России, собрав около 300 тысяч зрителей. Еще более 55 тысяч зрителей ожидается на последнем концерте в Петербурге. В российской музыке такого еще не делал никто. Сами музыканты признаются - уверенности в том, что стадионный тур ждет успех, не было. Однако на каждом выступлении их ждал умопомрачительный успех.

"Ленинград" даст грандиозное шоу на стадионе "Газпром Арена" / Фото: Игорь Червяков

Прекратить музыкальную деятельность лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров решил неожиданно. Однако сам он считает, что на данный момент достиг максимума в данном творчестве.

- Дальше стремиться уже некуда, - констатировал Сергей Шнуров, - в составе «Ленинграда» мы всего достигли. Ввиду того, что мы русскоязычная группа и очень русские, конечно, ни о каком мировом господстве речи быть не может. А здесь мы уже сделали всё. Вот что еще сделать, что нужно? Я для себя пока не придумал. Как придумаю, так обязательно выйду опять.

На концерте в Петербурге ожидается более 55 тысяч зрителей / Фото: Игоря Червяков

Напомним, что в начале лета группировка, имеющая теперь лаконичный, но емкий логотип от Артемия Лебедева, выпустила два новых клипа. А точнее, музыкальных игровых короткометражки – «Кабриолет» и «Иисус». Последний клип набрал уже более 12 миллионов просмотров.

- Секрет нашего успеха в том, что мы очень долго делаем довольно уникальный продукт», - считает Шнуров, - и так больше никто не может.

Последний концерт стадионного тура «Ленинград» будет громыхать на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге 12 октября. Начало в 19:00.