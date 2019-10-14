Стены из «шоколада», вестибюль в виде ракушки: Как будут выглядеть станции «коричневой» ветки метро Петербурга
«Коричневая», или Красносельско-Калининская, линия петербургской подземки свяжет северо-восток с юго-западом города и пройдет от Ручьев до Сосновой Поляны. Пока на ней нет ни одной станции, но первые обещают в ближайшие три года.
В активной разработке, а не только в Схеме развития метрополитена, центральная треть ветки – от «Каретной» («Обводный канал-2») до «Юго-Западной» («Казаковская»). Участок включит шесть станций, в том числе включит «Боровую», «Заставскую» («Черниговскую»), «Броневую» и «Путиловскую».
Все шесть станций будут глубокого заложения. Половина из них – колонного типа (это когда тоннели центрального и двух боковых залов пересекаются), половина – пилонного (не пересекаются).
На пятикилометровом участке от «Юго-Западной» до «Путиловской» уже идут работы. По плану, после их открытия займутся депо «Красносельское», и только потом продолжат строительство самой ветки. Затем хотят продлить ветку до «Каретной». А после – построить вторые вестибюли станций «Боровая», «Броневая» и «Юго-Западная».
Кстати, уже согласована стоимость северной трети линии – от «Каретной» до «Полюстровского проспекта», с четырьмя станциями. А по южной трети, от «Юго-Западной» до «Сосновой Поляны» с тремя станциями, продлен конкурс на проектирование.
«Путиловская»
«Оденут» стены и колонны станции в мрамор и гранит: белый верх – черный низ. Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга
Об истории Путиловского завода расскажут панно. Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга
Дух промышленных цехов вложат в геометрию колонн, в форму люстр. Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга
Станция посвящена предшественнику Кировского завода. Дух промышленных цехов вложат в геометрию колонн, в форму люстр. Светильники сделают из гнутых латунных труб, а в арках между колоннами на платформе встроят «заводские горны» – светильники-короба, направленные вниз. Об истории Путиловского завода расскажут панно, которые поместят на стенах над скамейками. «Оденут» стены и колонны станции в мрамор и гранит: белый верх – черный низ.
«Юго-Западная»
В станции увековечат маршала артиллерии Василия Казакова. Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга
По стенам вдоль всей станции пройдет металлическая георгиевская ленточка. Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга
В станции увековечат маршала артиллерии Василия Казакова. Образ военачальника обещают отразить в отделке, декоративном оформлении торцевой стены и других деталях. Например, светильники на станции будут в форме звезд, а по стенам вдоль всей станции пройдет металлическая георгиевская ленточка. Основные цвета «Казаковской» – белый, красный, зеленый.
Наземный вестибюль украсит мозаичный фриз на героическую тему. Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга
Наземный вестибюль – он спрячется в подземных этажах шестиэтажного здания, которое появится на углу проспектов Маршала Казакова и Маршала Жукова, – украсит мозаичный фриз на героическую тему.
«Боровая»
Один из вестибюлей соорудят из красного камня и стекла. Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга
Пока согласовали только внешний вид наземного вестибюля, который расположится рядом с одноименной железнодорожной станцией на треугольнике, образованном Черниговской и Киевской улицами. Его соорудят из красного камня и стекла. Еще один вестибюль запланировали в районе перекрестка Лиговского проспекта с Тосиной улицей.
«Броневая»
«Бронированный» фриз напоминают гематоген или плитку шоколада. Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга
В станции обыграют военную тематику: броня здесь появится в декоративных элементах. Любопытно, что на эскизах «бронированный» фриз напоминают гематоген или плитку шоколада, а шоколадные тона, в которых выполнят станцию, только поддерживает ассоциацию. Необычным задумали и второй наземный вестибюль (на Митрофаньевском шоссе неподалеку от ЗСД): его построят в виде ракушки.
«Заставская»
В оформлении используют красный, темный и светлый серый. Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга
Станцию построят по непривычной технологии. Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга
Эту пилонную станцию с переходом на «Московские ворота» построят по непривычной технологии – не из сборных элементов, а с помощью монолитного железобетона. В оформлении используют красный, темный и светлый серый. Вестибюль планируется подземным под продолжениями Варшавской улицы и Лиговского проспекта.
КОНКРЕТНО: Когда построят станции «коричневой» линии?
До 2023 года:
– «Путиловская»,
– «Юго-Западная» («Казаковская»).
До 2028 – участок от «Путиловской» до «Обводного канала» протяженностью 9,8 км, включающий станции:
– «Боровая» («Витебский проспект»),
– «Заставская» («Черниговская») – переход на «Московские ворота»,
– «Броневая» – переходной на кольцевую,
– «Каретная» («Обводный канал-2») – переход на «Обводный канал».
До 2030 – участок от «Юго-Западной» до «Сосновой Поляны» протяженностью 7,4 км, включающий станции:
– «Брестская»,
– «Улица Доблести»,
– «Петергофское шоссе»,
– «Сосновая Поляна».
До 2032 – участок от «Каретной» («Обводного канала-2») до «Полюстровского проспекта-1» протяженностью 7,2 км, включающий станции:
– «Лиговский проспект-2» – переход на «Лиговский проспект»,
– «Знаменская» – переход на «Площадь Восстания» и «Маяковскую»,
– «Суворовская-1» – переход на кольцевую,
– «Смольный»,
– «Полюстровский проспект-1» – переход на кольцевую.
После 2030 – участок от «Полюстровского проспекта» до «Ручьев», включающий станции:
– «Бестужевская»,
– «Пискаревка»,
– «Ручьи».
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