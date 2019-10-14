2019-10-14T18:02:36+03:00
Общество

Петербург и Ленобласть перешли на цифровое телевиденье

Недоступной «цифра» остается для 540 населенных пунктов области
Анна ПОСЛЯНОВА
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Новое качество вещания доступно 100 процентам петербуржцев и 99,4 процента жителей соседнего региона.Новое качество вещания доступно 100 процентам петербуржцев и 99,4 процента жителей соседнего региона.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Сегодня, 14 октября, Петербург, Ленобласть и еще 19 последних регионов России перешли на цифровое ТВ. На частотах, на которых еще вчера вещали аналоговые каналы, теперь красуется заставка. Объявление о том, что пора переходить на новое качество телевиденья, будут транслировать в течение недели.

Для города на Неве и его соседа переход с аналогового вещания на цифровое – дело незаметное: «цифру» уже давно смотрят 100 процентов петербуржцев и 99,43 процента жителей Ленобласти. Тем, кто подключен к кабельному или интернет-ТВ, делать ничего вообще не пришлось: переход взяли на себя операторы.

– 20 цифровых телевизионных каналов в хорошем качестве теперь доступны 99,4 процента жителей региона, причем даже в таких отдаленных населенных пунктах, где прежде вещали не более четырех аналоговых, – отмечает председатель Комитета цифрового развития Ленобласти Виктория Кузнецова. – Остальных подключают на выгодных условиях через спутник. Мы задействовали большую команду волонтеров, в общей сложности это 600 добровольцев, которые помогают жителям региона настраивать приставки и необходимое оборудование.

По данным Комитета по соцзащите населения Ленобласти, право компенсировать затраты на покупку приставки есть у 16 883 жителей региона, обратились за выплатами пока только 173 человека. В областном бюджете на эти выплаты предусмотрели более 34 миллионов рублей, срок их предоставления – до конца года.

Подать заявление на компенсацию (максимум три тысячи рублей) жители Ленобласти – ветераны Великой Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и гетто; пенсионеры, которые получают федеральную социальную доплату к пенсии; семьи, получающие ежемесячное детское пособие, – могут в свой Центр соцзащиты населения. В Петербурге обратиться можно в МФЦ (размер компенсации – до тысячи рублей), она положена лицам старше 60 лет, многодетным семьям и лицам, имеющим детей-инвалидов либо доход ниже прожиточного минимума.

Недоступной «цифра» остается для 540 населенных пунктов Ленобласти, в которых находятся 5 272 домохозяйств. Таких жителей региона подключают к спутниковому ТВ, причем особые условия для льготников предоставляет партнер проекта – крупный оператор сотовой связи.

Аналоговыми остались каналы, которые не входят в состав двух бесплатных мультиплексов. В первый входят «Первый», «Россия1», «МатчТВ», «НТВ», «Пятый», «Культура», «Россия24», «Карусель», «ОТР» и «ТВЦентр». Во второй – «РенТВ», «Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ3», «Пятница», «Звезда», «Мир», «ТНТ» и «МузТВ».

Вне «цифры» работать продолжат пока все региональные телеканалы, которые в будущем постараются оформить в третий мультиплекс.

5 ШАГОВ НА ПУТИ К «ЦИФРЕ»:

1. Если в телевизоре нет встроенного ресивера (телевизор старше 2012 года), то покупаем приставку. Подойдет даже самый дешевый рекордер или ресивер стандарта DVB-T2.

2. Если в вашем доме нет антенны и в квартиру не проведен телевизионный кабель (с этим часто сталкиваются жители новостроек), то покупаем комнатную дециметровую антенну.

3. Подключаем антенну и приставку.

4. Обновляем настройки каналов в автоматическом режиме. Если не получается, звоним по телефонам (800) 220-20-02 и (812) 246-80-81 и просим помочь.

5. Если поймать сигнал все равно не получается, поворачиваем антенну в другую сторону, располагаем ее ближе к окну либо меняем на более мощную.

ИСТОЧНИК KP.RU

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