«Умер от анафилактического шока после антибиотика»: Мама мальчика, умершего во время отдыха в лагере «Артек», рассказала о смерти сына

12-летний Артем (имена героев изменено – прим. ред.) только в этом году должен был пойти в новую, самую современную в Петербурге, школу. Инженерные лаборатории, компьютерные классы, оборудованные по последнему слову техники, гончарная мастерская, летний сад, большая уютная столовая и собственный внутренний двор – учиться здесь мечтает любой ребенок. Но взяли только самых одаренных (перед поступлением ученики сдавали экзамены, - прим. ред.). Артем был как раз из таких. Мальчик участвовал в городских олимпиадах и собирал роботов для инженерных соревнований.

В июне мальчик вместе с мамой отправился на отдых в Крым. Побывали в пещерном городе Мангуп-Кале, во дворце Дюльбер в Мисхоре, в Алупке и на горе Ай-Петри, а в июле вернулись домой. Но ненадолго. В конце сентябре Артем снова полетел на юг – на этот раз его ждала смена в международном детском центре «Артек».

- Он был активным мальчиком, участвовал в жизни отряда, - расскажут позже в детском центре.

Мальчик отдыхал в АртекеФото: СОЦСЕТИ

Но в октябре мальчик заболел. 11-ого числа его доставили в городскую больницу в Ялте с подозрением на пневмонию. В том, что дальше пошло не так – сейчас разбираются следователи.

- Артем умер от анафилактического шока при введении антибиотика, - сообщила мать мальчика Оксана. - Он был нашим подарком все эти двенадцать лет!

Она предупредила, что никакая помощь семье пока не нужна.

- Никакой сбор денег у нас не ведется, - пояснила Оксана. - Мы всем благодарны за поддержку и сочувствие. Но никаких комментариев до окончания следствия. Помолитесь за сына.

Тело ребенка вскоре должны доставить в Петербург. На массу вопросов, которые остаются в этой истории, теперь будут искать ответы правоохранительные органы. В самом «Артеке» детей постарались оградить от печальных новостей.

- Нам мало что об этом рассказали, - поделилась одна из школьниц, отдыхавших в лагере. - Все молчат и не придают огласке этот случай.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Врач «скорой помощи» Михаил КОНЕВСКИЙ:

«От этого никто не застрахован»

- Аллергическая реакция может пойти не только на антибиотики, но и на обычный анальгин. При анафилактическом шоке начинается учащенное сердцебиение, учащенное дыхание. Давление может повыситься, а потом резко упасть. Начинается отек гортани, слизистой, верхних дыхательных путей, от чего люди и умирают. Грубо говоря, не проходит воздух. Мама, может, не знала, что у мальчика аллергия на какой-то препарат, ребенок тоже не знал, тогда соответственно не знали и врачи. Надо разбираться скрупулезно. Иногда анафилактический шок может развиться мгновенно. Например, у стоматологов. Пациент не переносит препараты новокаинового ряда. Девять раз его могут ввести нормально, а на десятый случится анафилактический шок. Если это произошло в больнице, мальчика должны были перевести в реанимацию, но все медицинские мероприятия уже могли не дать эффекта.