Космонавт Сергей Рязанский: "Илон Маск - хороший пиарщик. Говорить, не пилотируемый корабль построить"

Российский космонавт-испытатель и первый в мире ученый-командир космического корабля Сергей Рязанский дважды летал на МКС, пробыл в космосе больше 300 суток, из них 27 часов – в открытом. О своих путешествиях на орбиту он написал две книги. Человек-успех, который теперь делится своим опытом. Вот и с нами поделился во время форума Sinergy Global Forum в открытой студии радио "Комсомольская правда в Петербурге". Он поведал о перспективах развития частной космонавтики в России, планах на Марс, рассказал, что думает об Илоне Маске. Сергей Николаевич является также членом Наблюдательного совета Российского антидопингового агентства "РУСАДА". Поэтому поговорили с ним и об обновленной антидопинговой системе в России.

НА МАРС ЗА ТЕХНОЛОГИЯМИ

- Человек доберется до Марса?

- Я считаю, что это следующая ступень развития. Мы должны возвращаться на Луну, лететь к Марсу. Во-первых, это следующий шаг, когда мы не только летаем по орбите нашей планеты, но и выходим дальше. Во-вторых, это хорошая технологическая отдача: подобные проекты приносят очень много технологий, которые будут востребованы обычным человеком на Земле.

- Да, мы научились выводить на околоземную орбиту тяжелые спутники: это сотовая связь, метеонаблюдения, дистанционное зондирование Земли, которое позволяет находить все вплоть до засыпанных пирамид в Сахаре. А в чем экономический смысл полетов на Марс?

- Новые технологии. Для того чтобы полететь туда, нужны новые двигатели - лучшие двигатели, лучшие системы связи, радиационная защита, двусторонняя микробиологическая защита... Список подобных технологий у меня порядка двух страниц. Система жизнеобеспечения с большим КПД, чем есть сейчас, потому что мы не сможем тащить на Марс огромные запасы воды, кислорода - должна быть система регенерации, система утилизации мусора, отходов. Сейчас к нам на станцию прилетел грузовик, заполненный полезными вещами - разгрузили, погрузили мусор, и он сгорает в плотных слоях атмосферы. То же самое при полёте на Марс мы сделать не сможем: нам нужны биореакторы, вакуумные прессоры. Эти технологии будут отлично применяться на Земле.

ПОТРЯСАЮЩИЙ ПИАРЩИК ИЛОН МАСК

- Кто первым доберется до Марса? - Во-первых, мне хотелось бы, чтобы это был проект не отдельной страны, а проект человечества. Поэтому первым доберется человек. Кто это будет? Посмотрим.

- Илон Маск на этой неделе показал свою большую тяжелую ракету. Она реально долетит?

- Это потрясающий пиарщик. Ракету построить - одно, построить пилотируемый корабль со всеми системами жизнеобеспечения - совершенно другое. Пока Маск не может построить пилотируемый корабль, который до МКС долетал бы. По контракту с НАСА он должен был сделать это еще в 2016 году. Все потому что это непросто: говорить гораздо проще, да, но его задача на самом деле - привлекать инвестиции. Я уверен, что это хорошая идея - привлекать инвестиции от частной компании к строительству кораблей, потому что дальше это действительно даст большой толчок для развития частной, коммерческой космонавтики, космического туризма и так далее.

Сергей Рязанский дважды летал на МКС, пробыл в космосе больше 300 суток, из них 27 часов – в открытом. ФОТО: ФОТО: Сайт Сергея Рязанского

ДОРОГОЙ ДОЛГОСРОЧНЫЙ КОСМОС

- А почему у нас не развивается частная космонавтика? - Есть несколько небольших компаний, которые пытаются делать такие стартаповские пилотные проекты, но космос - очень дорогая игрушка. Далеко не каждый богатый человек может позволить себе это. Очень многие наши богатейшие люди участвуют в благотворительных проектах, делают музеи, собирают коллекции, меряются яхтами, скупают футбольные клубы - у них есть другие игрушки. Совсем немного людей, которые воспринимают космос как ещее одну цель, в которую стоит вкладываться. Отдачу подобные проекты если дадут, то через много лет. Это не коммерческая инвестиция, а долгосрочная игрушка, но она окупится.

- На условном Западе находятся люди, которые этим занимаются, а в России нет. Понятие успешности у нас отличается?

- Потихонечку мы дотягиваемся до осознания успешности. Если раньше наши бизнесмены мерились малиновыми пиджаками и золотыми цепями, красивыми машинами, шикарными блондинками, которые их сопровождали, то в последнее время я все чаще слышу в разговорах с ними упоминание о лучшем достижении как о благотворительности. У людей понемногу приходит осознание того, что надо не только брать, но и отдавать. Благотворительность на Западе - развитое явление. Сейчас, пережив тяжелое наследие 90-ых - начала 00-ых, мы, наконец, пришли к взрослому, осознанному бизнесу. Наверное, в скором времени дорастем и до более грандиозных - космических - проектов.

- Как вы оцениваете состояние современной космонавтики? Мы проигрываем?

- C 2005 года в космос летают только российские пилотируемые корабли и немножко китайцы. Мы не можем сказать, что проигрываем. Мы топчемся на одном месте и нас догоняют конкуренты, но пока мы на очень хорошем уровне. К сожалению, по Роскосмосу очень сильно ударили санкции, - в связи с этим у нас притормозились разработки новых пилотируемых кораблей. Не с той интенсивностью, как хотелось бы, но подобные работы всё же ведутся. Наша космическая техника доказала свою надежность. На основе этой базы, уверен, в будущем появится новое поколение кораблей, луноходов.

ПРО АНТИДОПИНГ

- Что-нибудь известно о новом допинговом скандале - внесении изменений в скандальную базу РУСАДА перед её передачей западным партнерам?

- Очень часто эти обвинения надуманные - на волне всеобщей нелюбви к нашей стране, действительно полно идиотских историй про наших спортсменов, которые попадались на допинге 80-ых годов. Безалаберность, безграмотность, недостаток образованности тренеров и спортсменов. Сейчас РУСАДА совершенно другая организация с независимой лабораторией мирового уровня. Она не контактирует с чиновниками из федерации и работает напрямую со спортсменами: по сравнению с прошлым десятилетием проводит в несколько раз больше проб, образовательные мероприятия. Я считаю, что мировому сообществу надо поддерживать нынешнюю РУСАДУ. Если все увидят, что современное допинговое агентство пользуется международным одобрением технического и профессионального уровня, то и отношение к проблеме допинга будет совершенно другое.

- РУСАДА снова могут лишить аккредитации?

- Опасения есть. Огульное обвинение - это возможно, но мы часто сталкиваемся с тем, что они не доказаны и ссылаются на мифическую информацию, некоего информатора, по моему мнению, - не доказательство. Доказательство, например, - поймать за руку, доказать биохимически, что проба была подменена, - современные методики это позволяют.

НЕ ТЕРЯТЬ ВРЕМЕНИ, РАБОТАТЬ, ТЕРПЕТЬ, УЛЫБАТЬСЯ

- Три правила жизни Сергея Рязанского? Не космонавта, не ученого, не спортивного функционера, а обычного человека.

- Первое правило: жизнь - безумно интересная штука. Очень не хочется терять время на пустые вещи. Жизнь слишком короткая и безумно интересная - хочется успеть всё. Второе: надо пахать. Для того, чтобы чего-то добиться в жизни, надо усердно работать и терпеть. Без тяжелейшего труда не получится никакой большой проект, никакой полёт в космос. Третье: все это надо делать с улыбкой. Чем больше мы улыбаемся, тем больше мы несём внутри себя и излучаем позитива, тем больше поддержки получают наши близкие, и тем легче живётся нам, тем прекраснее жизнь