2019-10-15T11:06:58+03:00
Происшествия

Семь человек ранены, один погиб: Пассажирский автобус перевернулся рядом с ЗСД

Водитель транспорта не справился с управлением на покрывшейся гололедом дороге
Лилия КОЗЛОВА
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Один человек погиб и семь пострадали в пассажирском автобусе, перевернувшемся на Скандинавском шоссе / Фото: ГИБДД ПетербургаОдин человек погиб и семь пострадали в пассажирском автобусе, перевернувшемся на Скандинавском шоссе / Фото: ГИБДД Петербурга
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Трагическая авария произошла на Скандинавском шоссе в Петербурге. Утром во вторник, 15 октября, в пяти километрах от ЗСД пассажирский микроавтобус, который мчал в сторону Выборга, начало заносить на дороге, покрытой тонким льдом. Водитель пытался выкручивать руль, балансируя по скользкому асфальту. Но в итоге, потерял управление, и автобус унесло в кювет.

- В 9:02 вторник, 15 октября, в Курортном районе на Скандинавском шоссе, в пяти километрах от ЗСД перевернулся микроавтобус Peugeot, за рулем которого находился 32-летний водитель. Автобус ехал в сторону Выборога, - сообщили в управлении ГИБДД Петербурга и Ленобласти.

Peugeot с сильным грохотом, кубарем полетел в кювет. Несколько раз перевернувшись, машина остановилась, лежа на боку.

Очевидцы остановились и побежали помогать пострадавшим: вызвали скорую, спасателей и ДПС. Прибывшие медики начали быстро проверять раны пассажиров. Оказалось, что один человек умер от полученных травм.

В серьезном ДТП пострадало много людей: четверых госпитализировали с места аварии в тяжелом состоянии, еще трое отделались легкими ушибами и ссадинами.

На данный момент по факту ДТП проводится проверка, а также устанавливаются обстоятельства происшествия. Одна из версий – гололед, который появился на дороге после морозной ночи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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