В Ленобласти бизнес-коуч насмерть сбила пешехода после того, как похвасталась скоростной ездой в соцсетях

«ЗОЖ-привереженец, предприниматель, путешественник, дала дочери образование в Европе, посетила 35 стран». Так себя описывает в социальных сетях бизнес-коуч из Карелии Ольга Макарова (имя изменено, - прим. ред.). В ее социальных сетях - фото с заграничных поездок, снимки рядом с дорогими иномарками, которые меняются как перчатки и описание бизнес-тренингов. 49-летняя женщина ведет блог и обучает людей, как не имея ничего, стать богатым. Бизнесвумен при этом позиционирует себя как человек с чуткой душевной организацией.

«Почти безработный или близкий к краху, скажете вы? Да, это отлично для меня! – гласит одно из объявления Ольги. - Я знаю, вы полны энергии и страсти, но в жизни всякое случается. 4,5 года назад я начала новый бизнес, он сейчас растет сумасшедшими темпами, и я уже не могу справляться с этим одна. Мне нужен мужчина. И я подумала, вот было бы здорово, если бы я смогла найти мужчину, который хотел бы перестроить свою жизнь, и мы смогли бы работать вместе».

Женщину уже допросили, сейчас следователи разбираются в аварииФото: СОЦСЕТИ

12 октября Ольга, по предварительным данным, возвращалась домой в Карелию с одного из бизнес-тренингов в Москве. Во втором часу ночи она проезжала по трассе «Зуево-Новая Ладога», и около деревне Вындин под колеса ее авто попал 41-летний местный житель Алексей Федоров. Мужчина шел домой и решил прошмыгнуть через дорогу, не доходя до пешеходного перехода. В этот момент и показался свет фар черного Мерседеса. На скорости мужчину буквально снесло с трассы. Но водитель даже не остановился, чтобы помочь ему. В итоге Алексей скончался на месте.

- Скрывшийся автомобиль «Мерседес» вскоре установили. Он принадлежал жительнице Карелии. Иномарку со следами ДТП нашли на месте ее жительства, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Петербургу и Ленинградской области.

Сама же Макарова свою вину в аварии отрицает, заявляя, что не была за рулем авто. Но вот пользователей соцсетей заметили, что незадолго до аварии бизнесвумен транслировала свою езду на Мерседесе в режиме онлайн в соцсетях и хвасталась скоростной ездой. Правда, сразу же после смертельного ДТП дама удалила видео. А вместо него опубликовала фото умиротворенного озера на Ладоге.

Сейчас полицейские возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Саму бизнесвумен опросили и обязали появляться на допросах по первому требованию следователя. Если силовики докажут, что за рулем была сама Ольга, той ей может грозить до 5 лет колонии.