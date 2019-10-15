Большинство пельменей из магазинов Петербурга не прошли проверку качества

Пельмени – одно из самых популярных блюд. Подойдут и на ужин, и на обед. Можно и сварить, и пожарить, съесть с бульончиком или без. Однако не все пельмени одинаково хороши. А на петербургских прилавках – из десяти пачек семь не соответствуют указанному составу. Выяснили это активисты «Общественного контроля». Они проверили производителей и рассказали, в каких пельменях мяса можно не искать, а какие соответствуют стандартам. Результаты исследования общественники опубликовали на своем сайте ко Всемирному дню стандартов, который отмечается 14 октября.

В пельменях по ГОСТУ начинка должна составлять не меньше 50 процентов. А в сделанных по техническим условиям (ТУ) количество фарша устанавливает сам изготовитель. Кроме того, согласно стандарту, массовая доля белка в пельменях должна быть не менее 8 процентов, а жира – не больше 16 процентов. Кстати, сочность пельмешкам и придает жир, поэтому если доля его низкая, они просто будут сухими и не такими вкусными. Принято думать, что самые «мясные» пельмешки – те, что подороже. Разбираемся, так ли это.

ЦЕНА И КАЧЕСТВО

Начнем со средних полуфабрикатов. В пельменях «Алтайские по-домашнему из говядины» торговой марки «Русский холодъ» начинки 46,9%. Еще меньше в пельменях «Сочнов. Еще сочнее» этого же производителя – всего 35,7%. Доля белка и жира и у тех, и других полуфабрикатов оказалась меньше заявленной. Однако обе пачки пельменей стоят недорого – всего 132,22 рублей за килограмм. А значит, что за среднее качество не придется переплачивать.

Невысокие по качеству пельмени, но и недорогие – 159 рублей за килограмм «Из отборной говядины и свинины» у торговой марки «Ложкаревъ». Начинки всего 38,8%, а массовая доля жира тоже не соответствует данным на упаковке.

Еще из недорогих – пельмени с говядиной торговой марки «Элика». Начинки меньше всех – 30,4%. Однако эти пельмени оказались самыми «честными» из сделанных по ТУ. Да и значения пищевой ценности у них соответствуют указанным.

– Более того, фактическим показателям по массовой доле белка (10,2%) и жира (8,6%) могли бы позавидовать другие конкуренты, замаскировавшие свою продукцию с более низкими потребительскими свойствами под категорию «В», – отметили в «Общественном контроле».

Пельмени «Папа может!» стоят подороже – 228,06 рулей. Но начинки в них – 44,4%, а доля жира оказалась значительно ниже значения на упаковке.

ДОРОГО И СЫТНО

Больше всего начинки оказалось в пельменях «Цезарь Домашние» – 58,8%. Но они оказались и самыми дорогими – 361,25 рублей за килограмм. Сделаны они по ГОСТу, а доля белка и жира оказалась соблюдена. Эти пельмешки могут по праву занять первое место в рейтинге на петербургских прилавках.

Второе место «по мясу» заняли пельмени «Sибирская коллекция». Фарша в них добавили 56,9%. А стоят эти пельмешки 255,71 рублей за килограмм. Достойным оказалось и содержание белка и жира, несмотря на то, что изготовлен продукт по ТУ.

Недешевые пельмени «Сибирские. Легенда» за 342,5 рублей за килограмм содержат 50% начинки. Изготовлены они по ГОСТу, но показатели жира и белка на упаковке оказались завышены.

НЕ ТОЛЬКО ФАРШ

А в пельменях под названием «Белорусские сочные» за 321,11 рублей оказалось много начинки – 56,7%. Однако в составе был обнаружен крахмал, которого на упаковке завялено не было. Неприятный сюрприз. Не только мясо нашли и в «Бульменях с говядиной и свининой». За 265,11 рублей за килограмм в них было достаточно начинки – 50,4%. Но в ней, кроме мясного сырья, обнаружили еще и растительные волокна – клетчатку, не заявленную на этикетке.

– Замена мяса на субпродукты или мясо механической обвалки, снижает пищевую ценность пельменей, как, впрочем, и себестоимость их производства. В субпродуктах и мясе механической обвалки белка и жира меньше, чем в мышечной ткани мяса, поэтому слишком низкое содержание белка и жира свидетельствуют о том, что пельменный фарш изготовлен из низкокачественного сырья, – отметила доцент Высшей школы сервиса и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Ирина Асфондьярова.

СКАЗАНО

Ольга Моденова, гастроэнтеролог высшей категории:

– Считается, что самые правильные пельмени – те, которые содержат три вида мяса – говядину, баранину и свинину. И безусловно, такой продукт вкусный, но очень вредный, так как каждый вид мяса переваривается по-разному и требует разных пищеварительных ферментов. Более того, если полуфабрикат просто пожарить, то существует риск, что сырой фарш не пройдет достаточную термическую обработку, а это может негативно отразиться на желудке и кишечнике.