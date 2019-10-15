Штора раздора: «активисты» заставили мать двоих детей снять с окна радужную занавеску

Целый скандал разгорелся на днях в Калининском районе Санкт-Петербурга. На выкрашенную в цвета радуги ткань, прикрывающую окно одной из квартир на первом этаже ЖК «Кантемировский» на Кушелевской дороге, обратил внимание местный житель по имени Василий. Василий посчитал, что это – радужный флаг, символ ЛГБТ-сообщества.

«НАКАЗАНЫ»

Фото «пропаганды» активист 5 октября опубликовал в группе ЖК в соцсетях.

- Почему я должен объяснять своему ребенку, что это, и почему оно висит на окне? – вопросил мужчина у соседей… и словил в ответ волну негатива: люди посоветовали ему поменьше всматриваться в чужие окна, не творить дичь и вообще заняться чем-нибудь полезным. В процессе обсуждения также выяснилось, что пресловутый «флаг» - на самом деле штора в детской комнате. Об этом рассказала сама хозяйка квартиры, вокруг которой закрутился скандал.

- Это просто ткань, она покупалась как реквизит для детских праздников, - написала в комментариях женщина. – «Радужное полотно», материал «таффета». Размер четыре метра – в окне одна десятая от него.

Та самая штора крупным планом. Если после просмотра этого фото вы чувствуете себя оскорбленным - дайте знать. Фото: сообщество "ЖК Кантемировский, ЖК Калина Парк, ЖК Калейдоскоп" ВКонтакте

Но на этом история не закончилась. Через несколько дней уже другой «активист» выложил в той же группе фото сотрудника полиции, который снимает «штору раздора» на телефон. Еще спустя какое-то время в группе появилось фото того же окна, но уже без шторы. «Хозяева наказаны, виновные получили предупреждение за агитацию» - отрапортовал мужчина.

«ПРОСТО АТАКОВАЛИ МЕНЯ»

Между тем участники событий утверждают: никакой полиции не было, а штору хозяева квартиры сняли сами.

- Владелица квартиры мама с двумя детьми. К ней никто не приходил, никакая полиция. Старший ребенок прочитал первый пост, и они сами сняли от греха подальше, - рассказала «Комсомолке» одна из участниц обсуждения.

В пресс-службе городского управления МВД «Комсомолке» также сообщили, что никаких заявлений о радужных шторах в районный отдел полиции не поступало. В связи с этим на всякий случай предупреждаем поборников дворовой нравственности: выдавать себя за сотрудника правоохранительных органов - вообще-то административная статья.

Как бы то ни было, вчера, 15 октября, все записи в группе ЖК, касающиеся истории со шторой, внезапно были удалены. Администратор группы комментировать ситуацию отказалась, сославшись на «конфиденциальную информацию». А сам Василий – первый из двух «активистов», с подачи которого и разгорелся скандал – заявил «Комсомолке», что теперь его травят в соцсетях.

"Активисты" отрапортовали о том, что виновным вынесли предупреждение. Фото: сообщество "ЖК Кантемировский, ЖК Калина Парк, ЖК Калейдоскоп" ВКонтакте

- За последние дни просто атаковали меня. Из-за того что мне не понравился такого рода поступок со стороны соседей, - пожаловался мужчина. - У меня семья, ребенок. Я не плохой человек. Просто я против, чтобы публично пропагандировался гомосексуализм. Некоторые из-за этой позиции мне смерти желают.

То, что никакой «пропаганды», судя по всему, не было и в помине, «активиста», видимо, смущает мало. Второй мужчина, выложивший фото с сотрудником полиции, на вопросы «КП» не ответил.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Андрей Тындик, адвокат:

- Ситуация, конечно, бредовая. Пропаганда – это не просто совпадение цветов, как в данном случае, а некие действия, которые явно и недвусмысленно говорят о конкретных вещах. Например, это может быть лозунг. Или изображение сексуальных меньшинств. Трактовать как пропаганду радужную раскраску чего-либо – это полный беспредел.

Скажу больше. Даже если бы эта штора полностью совпала по цветам с флагом ЛГБТ-сообщества, ее хозяйке все равно никто ничего не имел права предъявлять. Сначала нужно доказать, что человек действовал умышленно, а не, скажем, приобрел ее по ошибке или получил в подарок. Поэтому и активист, который раскрутил эту историю, и полиция – если ее визит действительно был – нарушили все, что только можно нарушить.