Двор Нельсона в Петербурге могут уничтожить из-за жалобы в интернете

Дворик Нельсона – одна из главных достопримечательностей неформального Петербурга и туристическая мекка Петроградской стороны. Назвали его в честь автора – художника, поэта и барда Нельсона Искандаряна. В небольшом закутке на улице Полозова он создал культовое место, в котором пересекаются дороги всех, кто устал от уныния и серости.

Во дворе Нельсона часто гуляют мамы с детьми.Фото: Олег ЗОЛОТО

ДОБАВИЛ КРАСОК

Преображение петербургского двора началось восемь лет назад. Именно тогда в подвале дома № 6 поселился Нельсон. Здание ничем не отличалось от остальных таких же - обветшалых и болезненно-желтых. Мужчина решил добавить в жизнь немного ярких красок. Центральной частью экспозиции стали разноцветные «Жигули», водруженные на пьедестал.

"Жигули" - центральный объект яркой инсталляции.Фото: Олег ЗОЛОТО

Дальше двор начал обрастать другими мелочами. Здесь поселились плюшевые звери, горшки, летающий велосипед, зеркальная арка, деревянный самолет, на крыше припарковался игрушечный спорткар, рядом - тележка с лошадью, сказочные существа и куча другого странного барахла, органично вписавшаяся в композицию.

Следом повеселели и стены домов – на них появились разноцветные надписи, портреты и картины, которые подчас понятны только самому автору. Чтобы разглядеть все детали, понадобится несколько часов. Гости дворика часто играют в игру на внимательность и ищут отличия, что изменилось за предыдущий месяц? Все пространство словно живой организм. Экспозиция постоянно меняется. Одни мелочи появляются, другие – исчезают.

Стены украшают имена гостей, побывавших во дворике.Фото: Олег ЗОЛОТО

ГОЛОСОВАНИЕ ЖИЛЬЦОВ

Возможно, вскоре ломать голову над этим не придется. В соцсетях жители рассказали, что в начале ноября пройдет собрание, на котором предстоит решить вопрос с «удалением граффити и отчистки территории о посторонних предметов».

Самый яркий двор Петербурга.Фото: Олег ЗОЛОТО

Нельсон не скрывает, что новость его удивила. Мужчина объясняет, что давно живет в доме и дружит с соседями. Многие сами приносят новые экспонаты. Кто балясину подкинет, кто блюдце.

Разглядывать объекты и надписи можно часами.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Был только один недовольный. Но он уже давно ворчит, лет пять. Причем не живет тут, а просто арендует офис, - вспоминает 59-летний Нельсон. – Подошел однажды и наехал меня: что это за червяки? А это, вообще-то, бумеранги. Скорее всего, именно он и пожаловался.

К происходящему художник подходит с философским спокойствием. Зачем с кем-то тягаться? Все, что он хотел - сделал.

Нельсон каждый день усовершенствует свой двор.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Я живу этим. Если мое творчество не нужно, значит, и я не нужен, - разводит руками художник. – Хотя я знаю, многие двор любят. Люди часто приходят, благодарят. Особенно те, кто сначала увидели его на картинке, а потом погружаются, становятся его частью. Как будто они попадают в сказку.

В администрации Петроградского района пояснили, что ситуация со двором сложная. Чиновники ничего против композиции Нельсона не имеют. Пожаловались именно собственники помещений на улице Полозова.

Зеркальная арка как портал в другой мир.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Жители сами должны решить, оставлять все, как есть или нет. Единого мнения у них нет, - объясняет начальник сектора информации Наталия Яковлева. – Они сами инициировали голосование, а занимается этим управляющая компания. Они помогут провести опрос. Никаким другим образом никто не может вмешиваться в их собственность. В доме есть устав. В зависимость от того, что там прописано, и будет приниматься решение.

СКАЗАНО!

Федор СВОЛОЧЬ (Старостин), музыкант, основатель, автор музыки и текстов группы Theodor Bastard:

- Я вырос в этих дворах и помню, какое это было уродливое место. С хрустящим стеклом под ногами и остовами автомобилей с мусором. Как в большинстве дворов Петроградки. Кому нужно возвращать нас в эту серую унылость? Закрасят граффити. Уберут конструкции. Потом все заставят машинами владельцы ближайших дворов. И все. Этот двор прекрасный пример частной инициативы, радующей окружающих. Очень хотелось бы его отстоять!