2019-10-16T19:24:36+03:00
Звезды

Проверка слуха: менеджер Rammstein устроил драку на пристани в Петербурге

«Комсомолка» выяснила, что потасовка была, однако участники конфликта - другие люди
Алена ЧИЧИГИНА
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Проверка слуха: менеджер Rammstein устроил драку на пристани в Петербурге. ФОТО: Инстаграм Анара РейбандаПроверка слуха: менеджер Rammstein устроил драку на пристани в Петербурге. ФОТО: Инстаграм Анара Рейбанда
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В СМИ появилась информация, якобы менеджер немецкой рок-группы Rammstein подрался с сотрудником МВД. И видео даже кто-то слил в сеть. На кадрах видно, как развивались события: выходит мужчина, пытается пройти, путь ему преграждает некий товарищ в форме. И тут между представителем шоу-бизнеса и служащим произошла потасовка.

«Комсомолка» вышла на главного героя видео, чтобы выяснить подробности. Оказывается, в кадре был Анар Рейбанд. Да, он близкий друг солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна, однако не менеджер коллектива.

- Я свободный импрессарио, - подчеркнул Анар. – Работаю с разными зарубежными и российскими исполнителями.

Да, и правда, инцидент был. Поздно ночью 14 октября на Адмиралтейской набережной у пристани причалил частный корабль. Большая компания примерно из 20 человек поснимала город с реки, завершила водную прогулку и собиралась сойти на берег.

- Мы выходили с корабля на пристань, никаких служащих не было, - говорит представитель шоу-бизнеса. - Я увидел, что там есть цепочка, снял ее, чтобы выпустить моих гостей. В это время вдруг из ниоткуда появился кассир и начал кричать. Я ему вежливо ответил, мол, нечего кричать, надо было просто дежурить на рабочем месте, тогда не пришлось бы мне самому трогать цепочки. Уточню, что поездка была оплачена, хозяева судна – очень представительные люди, я рад знакомству с ними. Вечер был замечательный, все в хорошем настроении и тут такое. Мужчина стал ругаться матом и послал меня на три буквы. Я в этот момент не выдержал и ударил его по лицу. Никто не имеет права меня посылать.

После этого Анар с компанией покинул место. Через пять минут после инцидента сам позвонил в яхтенную компанию, рассказал обо всем и извинился, что вспылил.

- Я сказал, что мне жаль, я не должен был выходить из себя, – заявил Анар корреспонденту «Комсомольской правды» в Петербурге, добавив, что не понимает, зачем побитый им охранник пытается раздуть скандал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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