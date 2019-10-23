Жить, как дома

В шаге от самостоятельности

- Здравствуйте! Хотите чай? У меня как раз чайник только что вскипел. А еще есть бутерброды. Вкусные, я сама их сделала! - пятнадцатилетняя Марина суетится на кухне и с гордостью показывает свое хозяйство. Вот микроволновка, в ней можно не только разогревать еду, но и кое-что готовить. Вот стиральная машинка, холодильник, кухонный гарнитур, в котором хранится посуда и некоторые продукты - сахар, печенье, конфеты. Кроме оборудованной кухни в «квартире» есть собственный санузел, гостиная, прихожая. Имеется и необходимая бытовая техника: телевизор, компьютер и даже небольшой музыкальный центр.

Первые такие «квартиры» в Центре содействия семейному воспитанию №8 появились весной прошлого года, а сейчас уже весь четвертый этаж здания переоборудован по квартирному типу. Более того, в Центре появился новый тренажерный зал, класс для занятий по робототехнике и даже собственный мини-кинотеатр!

- При модернизации помещений мы максимально учитывали интересы детей и ориентировались на то, что настоящие отец и мать сделали бы для своего ребенка, - говорит директор Центра содействия семейному воспитанию №8 Денис Бухаров. - Поэтому у нас есть и фитнес-центр, и классы для творческих и интеллектуальных занятий. Мы хотим обеспечить детям тот минимум, который компенсирует отсутствие собственного дома. Не семьи, а именно, домашнего уюта.

Современный тренажерный зал поможет воспитанникам быть здоровыми и подтянутыми. ФОТО: Предоставлено пресс-службой компании «Газпром переработка»

Подготовка к взрослой жизни

Модернизация Центра содействия семейному воспитанию №8 проводилась в рамках социального эксперимента на базе Санкт-Петербургского института психологии и социальной работы. Цель - не заменить ребенку семью, а научить его жить и обслуживать себя самостоятельно, чтобы во взрослую жизнь воспитанники Центра выходили уже подготовленными. Поэтому и было решено заменить коридорную систему на квартирный тип проживания.

В Санкт-Петербурге такой проект реализуется впервые. Перепланировка помещений ведется за счет бюджетных средств, а с оснащением «квартир» бытовой техникой и современным оборудованием активно помогает бизнес. Так, в прошлом году компания «Газпром переработка» выделила финансовые средства на оснащение квартир современной бытовой техникой, а в этом выделила деньги на реабилитационное и спортивное оборудование для тренажерного зала. Этим всем сегодня с удовольствием пользуется Марина и другие дети.

- Самое главное, что меняется поведение детей - они становятся увереннее в себе, чаще проявляют инициативу и не боятся быть самими собой, - говорит заместитель начальника службы по связям с общественностью компании «Газпром переработка» Юлия Митрофанова. - Пройдитесь по комнатам, и вы сами увидите - они все разные: разный интерьер, обстановка. Ребята сами участвовали в формировании пространства для жизни.

В своих «квартирах» (в каждой живет по 3-5 человек) ребята получают социально-бытовые навыки и понимание того, например, до скольких можно шуметь, как починить кран, как часто нужно менять постельное белье. Вещи элементарные, но для воспитанников приютов крайне необходимые. В «квартирах» у каждого обитателя есть свое личное пространство, которое они могут оформить по своему вкусу - создать фотоуголок, наклеить на стены плакаты или рисунки. Но вместе с новой степенью свободы появляется и ответственность: самим нужно делать уборку, следить за состоянием вещей и мебели. Многие именно здесь начинают учиться распределять личное время - когда сделать уроки, перекусить, прибрать за собой, а когда пообщаться с друзьями.

Главными на торжественном открытии модернизированных помещений стали дети. ФОТО: Предоставлено пресс-службой компании «Газпром переработка»

Новый подход

Свое новоселье воспитанники центра отметили небольшим театрализованным представлением: ребята продемонстрировали педагогам и гостям свое творчество.

В дальнейшем все детские дома в Петербурге планируется перевести в формат квартирного проживания. Потому что уже сейчас очевидно: новый подход себя оправдал.

- Конечно, наша основная задача устроить ребенка в семью, но если по каким-то причинам это не получается, детям нужно обеспечить максимально комфортные условия проживания и семейную атмосферу, - говорит председатель Комитета по социальной политике администрации Петербурга Александр Ржаненков.

Сейчас в Центре содействия семейному воспитанию № 8 проживают более 60 детей дошкольного и школьного возраста, а также студенты профтехучилищ, колледжей и лицеев. И когда ребята покинут стены Центра, у них будет понимание, что такое дом и самостоятельная, взрослая жизнь.