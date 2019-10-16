Пастырь перебегал шоссе: В Петербурге иномарка насмерть сбила священника из Царского села

В Санкт-Петербурге в смертельной аварии погиб 60-летний священник. Трагедия произошла накануне вечером на перекрестке Таллинского шоссе и Рабочей улицы. За рулем Hyundai был 45-летний водитель, который не успел затормозить перед несущимся по дороге батюшкой.

- Братья и сестры. Очередная невосполнимая утрата постигла наш приход, - рассказывают в Федоровском государевом соборе Царского села. - Трагически погиб иерей Игорь Нарышкин. Смертельная авария произошла в Красносельском районе на перекрестке. Отец Игорь перебегал шоссе, вне зоны пешеходного перехода. Пастырь скончался на месте.

Батюшка скончался на месте Фото: vk.com/club30452528

Для прихожан трагедия стала шоком.

- За долгие годы служения в Федоровском Государевом соборе он снискал любовь и уважение прихожан, став для многих духовным отцом и горячим молитвенником, - делятся в соборе. - Многие годы он помогал реабилитационному центру для лиц, страдающих зависимостью, «Дом надежды на горе», нес послушания, возложенные на него епископом Царскосельским Маркеллом.

Прихожане подтвердили, что для них потеря священника стала большой утратой.

- Священник крепко обнимал каждого при таинстве покаяния. Сердечно. Искренне. Тепло и сострадательно, - вспоминает прихожанин Сергей. - Очищало до самой глубины. Молитвенник, - службы знал наизусть. Есть еще люди, которых очень жаль. Просто безумно. Печально.

В аварии разбираются сотрудники полиции Фото: vk.com/club30452528

- Таких пастырей так не хватает в наше время, - добавляет еще одна прихожанка Татьяна. - Его отношение во время исповеди к каждому приходящему восхищало, успокаивало, очищало, давало надежду.

По словам прихожан, теперь в соборе осталось всего два пастыря.

- Господи, помилуй бедный наш приход. Половина священников погибла, половина ушла. Остались только отец Георгий и отец Андрей, - негодуют прихожане.

Сейчас в аварии разбирается полиция.

- По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - поясняют в ГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.