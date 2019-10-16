2019-10-16T15:00:17+03:00
Происшествия

Привязали к столбу и избили: Жители Архангельска утроили самосуд над «извращенцем», обвинив его в нападении на женщин и детей

Разгневанные люди вытащили мужчину из дома и решили покарать его сами
Лилия КОЗЛОВА
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Жители Архангельска утроили суд Линча над подозреваемым маньяком-педофиломЖители Архангельска утроили суд Линча над подозреваемым маньяком-педофиломФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Архангельске толпа решила сама покарать «маньяка», которого местные жители подозреваются в множественных преступлениях против женщин и детей. Не дожидаясь окончания расследования и суда, горожане устроили свой суд Линча. В воскресенье, 13 октября, несколько человек похитили 35-летнего мужчину, угрожая ему расправой, засунули в багажник и вывезли на улицу, где привязали к столбу.

- Около четырех человек приехали вечером 13 октября к дому 35-летнего мужчины в Цигломенском округе города Архангельска, ударили его по голове, угрожали избить монтировкой. Так, выведя его на улицу, мужчину снова избили, засунули в багажник и отвезли на улицу Мира, - сообщили в следственном комитете Архангельска.

Мужчину связали и устроили самосуд

Мужчину связали и устроили самосуд

Прибыв на место, мужчину достали и при помощи буксировочного троса привязали к столбу линии электропередач. Обездвиженного «извращенца» стали по очереди избивать, устроив настоящий самосуд.

Волна возмущения поднялась после того, как горожане заподозрили в нечистом 35-летнего мужчину. Местные жители решили самостоятельно разобраться с, как они уверены, обидчиком женщин и детей. Некоторые уверены, что он домогался маленьких девочек, приставал к людям, а некоторых еще и грабил.

Люди выстроились в очередь, чтобы избить человека

Люди выстроились в очередь, чтобы избить человека

- Полиция задержала четырех жителей областного центра в возрасте от 26 до 37 лет, которые подозреваются в похищении человека, - сообщили в следственном комитете.

В отношении мужчин, которые устроили суд Линча, возбудили уголовное дело, по которому подозреваемый «извращенец» признан потерпевшим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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