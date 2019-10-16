Громко позорят перед соседями: в Карелии изобрели новый способ бороться с теми, кто не платит за коммуналку

Коммунальные службы Карелии изобрели новый способ борьбы с теми, кто не платит за воду и канализацию. Перед домом должника они ставят акустическую систему и на полной громкости полчаса-час гоняют по кругу запись, в которой требуют его оплатить квитанции и не позориться перед соседями.

По словам начальника отдела по связям с общественностью петрозаводской компании «ПКС – Водоканал» Олега Гумменикова, ситуация с просроченными платежами за коммуналку в карельской столице едва ли не критическая. На 268 тысяч жителей – больше 200 миллионов долга.

- На то, чтобы переложить в Петрозаводске все инженерные сети, нужно 16 миллиардов рублей, - рассказал «Комсомолке» Гуменников. – 200 миллионов, конечно, не 16 миллиардов, но на эти деньги по крайней мере уже можно было бы что-нибудь сделать. Поэтому те люди, которые добросовестно оплачивают коммуналку, фактически, становятся заложниками тех, кто годами копит долги. У нас, например, есть в списках мужчина, который не платит за воду с 2006 года. У него 298 тысяч рублей долга – куда это годится?

Ситуация с долгами по коммуналке в Петрозаводске критическая: местные жители успели накопить их на 200 миллионов рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО

Новый способ борьбы с должниками по коммуналке испытывают в Карелии.Видео: "РКС - Петрозаводск"

Работает новая система следующим образом: к дому, где живет неплательщик, подъезжает машина. Из нее выносят огромную колонку и пускают на повторе запись: «Внимание! Собственники квартиры такой-то в доме таком-то! Вы должны за услуги водоснабжения и водоотведения такую-то сумму! Погасите долги! Не позорьтесь перед соседями!». И так – минимум полчаса.

Пока сотрудники «ПКС – Водоканал» провели два таких рейда: 5 и 12 октября, оба по частному сектору, где живут самые злостные неплательщики. Люди на «инновацию» реагируют по-разному. Бывает, что и возмущаются, конечно – но это, в основном, сами должники.

Пока что «машина позора» успела объехать около 20 «горячих адресов». Оба «тестовых рейда» коммунальщики проводили по субботам, завтра планируют впервые отправиться в путь в будний день. Тем более что результаты, пусть и скромные, уже есть: так, после первого объезда в компанию явились два злостных неплательщика и частично оплатили долги. Плюс еще двое заключили договор о рассрочке.- Отзывы в соцсетях мы получаем самые разные, - признается Гуменников. – В том числе и негативные, конечно – их не слишком много, но они встречаются. Но ничего криминального в нашей работе нет: ездим мы только в разрешенное время, никаких личных данных должников не разглашаем. А что касается громкости, так надо еще громче, мне кажется. У многих сейчас стоят пластиковые окна, так они нас даже и не слышат.

Параллельно в «ПКС – Водоканал» разрабатывают еще один нестандартный способ борьбы с должниками. На этот раз – с теми, кто живет в многоквартирных домах. Им на стены (там, где нет окон, естественно) будут проецировать короткие познавательные 3D-ролики о водоснабжении и списки квартир, в которых живут неплательщики.

Работает новая система следующим образом: к дому, где живет неплательщик, подъезжает машина. Из нее выносят огромную колонку и пускают запись. ФОТО: Олег Гуменников