2019-10-16T19:24:36+03:00
Общество

Новая школа на Маршала Казакова примет учеников в январе 2020 года

Строительство образовательного учреждения подходит к концу
Полина ЖУКОВА
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Школу на Маршала Казакова планируют открыть в январе 2020 года.Школу на Маршала Казакова планируют открыть в январе 2020 года.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Новая школа на Маршала Казакова распахнет свои двери для учеников уже в январе. Поэтому сразу после Нового года юные жители выросшего в Красносельском районе квартала сядут за новенькие парты. У образовательного учреждения уже есть и номер – 219. А еще – желающие в нем заниматься школьники, коллектив учителей и директор.

В новой школе Красносельского района идут последние отделочные работы. Фото: Олег ЗОЛОТО

В новой школе Красносельского района идут последние отделочные работы.Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня в 219-й школе идет завершающий этап работ. Выстроена она в срок, и остались лишь последние штрихи внутренней отделки и благоустройства территории. Ввести в эксплуатацию объект по планам должны в декабре. А набор учеников в школу уже объявлен.

Будущий кабинет информатики будет в светлых тонах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Будущий кабинет информатики будет в светлых тонах.Фото: Олег ЗОЛОТО

К слову, учиться в ней смогут 1375 человек – именно на такое количество рассчитана школа. В разных крылах здания будут заниматься и младшие, и старшие классы. Все кабинеты уже готовы. Кстати, для каждого из них тщательно подбирали цвета. Застройщик в этом вопросе советовался с директором. Например, для малышей это более яркие оттенки, для гуманитарных предметов – пастельные, а для кабинета информатики – светлый и неброский цвет. А из некоторых кабинетов даже открывается вид на Финский залив.

В новой школе будет два бассейна. Фото: Олег ЗОЛОТО

В новой школе будет два бассейна.Фото: Олег ЗОЛОТО

– Подрядчик строил эту школу действительно с любовью к тем, кто здесь будет учиться и работать. Это получился благоустроенный и красивый детский микрорайон, – рассказала директор школы №219 Елена Козлова.

Школу на Маршала Казакова должны ввести в эксплуатацию в декабре. Фото: Олег ЗОЛОТО

Школу на Маршала Казакова должны ввести в эксплуатацию в декабре.Фото: Олег ЗОЛОТО

В школе есть целых два бассейна – для разных возрастов школьников. А еще два спортзала, хореографический класс, две библиотеки, медиатека, огромный актовый зал, просторная столовая на 600 мест. В этом году школа №219 – самая большая из тех, что построена за бюджетные средства.

Просторный актовый зал в следующем году примет школьные мероприятия. Фото: Олег ЗОЛОТО

Просторный актовый зал в следующем году примет школьные мероприятия.Фото: Олег ЗОЛОТО

Повезло школе и с просторной территорией – на улице развернулось большое футбольное поле, беговая дорожка. И есть даже внутренний дворик. Школа также оборудована и для маломобильных групп населения. Например, здесь есть необходимая для прохождения коляски ширина дверей, пандусы, лифты и даже отдельные санузлы.

К декабрю территорию вокруг школы благоустроят. Фото: Олег ЗОЛОТО

К декабрю территорию вокруг школы благоустроят.Фото: Олег ЗОЛОТО

КСТАТИ

Школа №219 построена в микрорайоне, который ранее был проблемным. Он расположен между Ленинским проспектом и проспектом Героев, улицами Маршала Казакова и Доблести. Именно здесь были недостроенные жилые комплексы ГК «Город» и несколько тысяч обманутых дольщиков. В этом году город справился со всеми проблемами. Достроены все дома, в последние корпуса въезжают жильцы. Кроме того, в микрорайоне город построил детский сад на 200 мест: воспитанники пошли в него уже 1 сентября. Неподалеку также построена бюджетная поликлиника. И на очереди – школа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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