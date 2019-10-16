2019-10-16T19:24:36+03:00
Происшествия

Царапина на щеке: Родители заподозрили воспитателей детсада в Петербурге в жестоком обращении с малышами

К решению конфликта уже подключили Следственный комитет и прокуратуру
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Один из воспитанников вернулся из садика с царапиной.Один из воспитанников вернулся из садика с царапиной.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Петербурге родители пожаловались на воспитателей детского сада №115 Центрального района города. Их заподозрили в рукоприкладстве в отношении малышей. Тревогу забил отец одного из воспитанников группы детей раннего возраста. В простонародье – яселек.

Мальчик рассказал родителям о том, что в садике его толкнула воспитательница. На щеке двухлетнего ребенка папа заметил царапину. С просьбой разобраться в ситуации и принять меры мужчина обратился к администрации дошкольного учреждения. В этом его поддержали мамы и папы других ребятишек. Как оказалось, непедагогические методы воспитания подрастающего поколения возмущали родителей и раньше. Однако дальше междоусобных разговоров дело не шло.

- Еще одна мама из инициативной группы рассказала, что на них уже были нарекания. Но, к сожалению, ни одна жалоба до сегодняшнего момента в руки заведующей и директора не попадала, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе Центрального района.

Серьезных травм дети не получали. Бывало, чада возвращались домой с ссадинами, но утверждать, что к этому причастны сотрудники учреждения, нельзя. Вечером 16 октября в саду пройдет родительское собрание. На встречу пригласили родителей, педагогов и руководство сада. Вместе они будут разбираться в произошедшем.

- Также будет создана комиссия по спорам между участниками образовательного учреждения. Ее работа продлится ровно месяц, - объясняет пресс-секретарь администрации Центрального района Наталья Чачина. - Уже подключены прокуратура и Следственный комитет. Выводы можно будет сделать только по результатам расследования. Если нарушения подтвердятся, сотрудников ждет взыскание. Им может грозить увольнение.

Воспитатели, попавшие в опалу, написали объяснительные. Уже известно, что между педагогами – воспитателем и няней - был конфликт. Возможно, дети были случайно втянуты во взрослые разборки.

- Ситуация сложная. Нужно сделать правильные выводы. На данный момент нет ни одного подтверждения, что они применяли силу или вели себя некорректно, - отмечают в администрации района. - Это не доказано. Нет ни одного подтверждения, кроме папы и еще одного родителя, которые говорят, что уже что-то было. У ребенка не замечены кровоподтеки, ссадины или синяки. Там была видна небольшая царапина. Но еще не понятно, как он ее получил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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