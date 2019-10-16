В Петербурге руководители и специалисты, работающие с молодежью, «прокачали» мозг

Руководители и специалисты учреждений по молодежной политике в Санкт-Петербурге успешно прошли обучение в Межрегиональном ресурсном центре. Курсы повышения квалификации «Проектное управление в учреждениях молодежной политики» и «Совершенствование деятельности учреждений по делам молодежи» для 150 слушателей организовал Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

В течение двух недель участники учились эффективно управлять проектами и работать в команде, создавать эффективные презентации, проводить переговоры и выступать перед публикой.

Обучение началось с электронных курсов общим объемом 36 академических часов. 7 дней слушатели дистанционно изучали нормативно-правовую базу государственной молодежной политики, теоретические основы проектной деятельности, выполняли задания и проходили тесты.

Вторая часть программы, еще 36 академических часов, состояла из лекционных и практических занятий в Ресурсном центре. За неделю слушатели встретились с 6 экспертами, специалистами в области молодежной политики, управления проектами, PR-сферы.

Каждая из программ состояла из нескольких тематических блоков. Так, для группы руководителей был разработан специальный курс, связанный с законодательством и кадровым обеспечением учреждений молодежной политики.

Большое внимание было уделено коммуникации с молодежью через социальные сети. Ирина Шауфлер, PR-директор благотворительного фонда «Добрый город Петербург», показала, как можно изменить подачу материала, какие инструменты использовать для продвижения мероприятий.

- Общее впечатление от пройденного курса повышения квалификации очень положительное, за что благодарю организаторов. Говоря современным языком, нам «прокачали мозги» так, чтобы мы могли реально усовершенствовать деятельность своих учреждений, - отметила Елена Неволина, заместитель директора Дома молодежи «ФОРПОСТ» Выборгского района, слушатель программы «Совершенствование деятельности учреждений по делам молодежи».

На занятиях Алексея Грибанова, профессора Стокгольмской школы экономики, участники учились применять разные методы, использовать специальные технологии и подходы, а также разрабатывали собственные проекты. По словам слушателей, публичная защита проектов, комментарии коллег и рекомендации эксперта были полезной практикой.

- Вся информация, которая представлена на курсе, полезна и нужна. Уже на занятиях я понимала, что именно могу использовать в работе. Я даже уже знаю, где это применять, как дальше работать с этим. И, конечно, обучение – это всегда развитие, - поделались впечатлениями Марина Мартынова, педагог дополнительного образования ПМЦ «Петроградский» Петроградского района, слушатель программы «Проектное управление в учреждениях молодежной политики».

В череде ярких выступлений преподавателей слушатели также отметили занятия Вадима Соколова, бизнес-тренера, консультанта по эффективным коммуникациям. С руководителями он прорабатывал темы публичных выступлений и переговоров. Для специалистов тренинг по успешным публичным выступлениям был дополнен техниками по эффективной коммуникации с детьми, их родителями, с коллегами, с руководством.

- Слушатели были очень заинтересованы в темах семинаров и тренингов, они очень живо реагировали на них, давали позитивную и конструктивную обратную связь, всегда в перерывах они задавали много вопросов, - рассказал Вадим Соколов.

Все преподаватели отметили интерес и активное участие слушателей в учебном процессе, а также их серьезное отношение и увлеченность своей работой. Сами слушатели высоко оценили качество программ, особо подчеркнув профессионализм разработчиков и спикеров курсов, и организацию образовательного процесса.