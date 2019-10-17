«С восьми шагов»: Новый бесплатный экскурсионный маршрут «Дуэлянты» запустят в Петербурге

Всем россиянам, а у ж петербуржцам и подавно, еще со школы известна судьба «солнца русской поэзии» Александра Сергеевича Пушкина, который погиб на дуэли. Точнее умер от раны, полученной после меткого выстрела Дантеса. Сейчас это уже стало историей, но с романтическим и трагическим оттенком. О том, как во времена Пушкина стрелялись на дуэлях и как принято было отстаивать свою честь, можно будет узнать на бесплатной экскурсии, которую запускают в Приморском районе.

- 19 октября стартует новый бесплатный экскурсионный маршрут «Дуэлянты». В рамках проекта «Путешествие в историю» каждую субботу в 11:00 и 13:00 экскурсионный автобус будет совершать поездки по местам дуэлей, которые проходили на месте современного Приморского района, - сообщает пресс-служба районной администрации.

Сама экскурсия организована специалистами Приморского культурного центра и стала уже пятой тематической по счету. Нынешняя, про дуэлянтов, рассчитана на детей постарше - от 12 лет и взрослых.

Экскурсантов отвезут на место дуэли Пушкина с Дантесом.Фото: Асхат БАРДЫНОВ

В течение полутора часов историк-экскурсовод, профессор Алексей Аранович расскажет о том, как проходили дуэли в те далекие уже времена. Петербуржцы и гости города смогут узнать об обычаях, традициях этого смертельно опасного мероприятия и даже почувствовать себя дуэлянтами, встав на тумбы, установленные в местах, где, «на расстоянии 8 шагов», стояли стрелявшиеся. Но самое интересное - узнать о судьбе людей, об их жизни и смерти и том, что подтолкнуло их взять в руки дуэльный пистолет.

Экскурсия пройдет по двум местам: одно у все известного места дуэли Пушкина и Дантеса в сквере на Коломяжском проспекте, а второе - в парке Лесотехнической академии, где стрелялись флигель-адъютант Владимир Новосильцев и поручик Семеновского полка Константин Чернов.

Экскурсовод расскажет о жизни дуэлянтов и том, что заставило их взять в руки пистолеты.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Желающим проникнуться духом прошлых веков напоминают, что количество мест в автобусе ограничено, поэтому лучше записываться заранее по телефону Приморского культурного центра: +7 (905) 200-12-85 (с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00). Проходить экскурсии будут каждую субботу до конца ноября.