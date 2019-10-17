2019-10-17T12:21:27+03:00
Досуг

«С восьми шагов»: Новый бесплатный экскурсионный маршрут «Дуэлянты» запустят в Петербурге

Любителям истории расскажут о том, как стрелялись на дуэлях
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Петербуржцам и гостям города расскажут о традициях и правилах дуэлей. Изображение: Картина "Дуэль А.С. Пушкина с Дантесом" , художник Адриан ВолковПетербуржцам и гостям города расскажут о традициях и правилах дуэлей. Изображение: Картина "Дуэль А.С. Пушкина с Дантесом" , художник Адриан Волков
Изменить размер текста:

Всем россиянам, а у ж петербуржцам и подавно, еще со школы известна судьба «солнца русской поэзии» Александра Сергеевича Пушкина, который погиб на дуэли. Точнее умер от раны, полученной после меткого выстрела Дантеса. Сейчас это уже стало историей, но с романтическим и трагическим оттенком. О том, как во времена Пушкина стрелялись на дуэлях и как принято было отстаивать свою честь, можно будет узнать на бесплатной экскурсии, которую запускают в Приморском районе.

- 19 октября стартует новый бесплатный экскурсионный маршрут «Дуэлянты». В рамках проекта «Путешествие в историю» каждую субботу в 11:00 и 13:00 экскурсионный автобус будет совершать поездки по местам дуэлей, которые проходили на месте современного Приморского района, - сообщает пресс-служба районной администрации.

Сама экскурсия организована специалистами Приморского культурного центра и стала уже пятой тематической по счету. Нынешняя, про дуэлянтов, рассчитана на детей постарше - от 12 лет и взрослых.

Экскурсантов отвезут на место дуэли Пушкина с Дантесом. Фото: Асхат БАРДЫНОВ

Экскурсантов отвезут на место дуэли Пушкина с Дантесом.Фото: Асхат БАРДЫНОВ

В течение полутора часов историк-экскурсовод, профессор Алексей Аранович расскажет о том, как проходили дуэли в те далекие уже времена. Петербуржцы и гости города смогут узнать об обычаях, традициях этого смертельно опасного мероприятия и даже почувствовать себя дуэлянтами, встав на тумбы, установленные в местах, где, «на расстоянии 8 шагов», стояли стрелявшиеся. Но самое интересное - узнать о судьбе людей, об их жизни и смерти и том, что подтолкнуло их взять в руки дуэльный пистолет.

Экскурсия пройдет по двум местам: одно у все известного места дуэли Пушкина и Дантеса в сквере на Коломяжском проспекте, а второе - в парке Лесотехнической академии, где стрелялись флигель-адъютант Владимир Новосильцев и поручик Семеновского полка Константин Чернов.

Экскурсовод расскажет о жизни дуэлянтов и том, что заставило их взять в руки пистолеты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Экскурсовод расскажет о жизни дуэлянтов и том, что заставило их взять в руки пистолеты.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Желающим проникнуться духом прошлых веков напоминают, что количество мест в автобусе ограничено, поэтому лучше записываться заранее по телефону Приморского культурного центра: +7 (905) 200-12-85 (с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00). Проходить экскурсии будут каждую субботу до конца ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Спасатели вырезали дверь «легковушки», чтобы достать женщин, после массового ДТП на Комендантском
В Петербурге нашли живой и невредимой шестиклассницу, исчезнувшую после ссоры с матерью
Жителя Северодвинска, швырнувшего ребенка о землю, отдали под суд
Женщина покусала свою дочь в наказание перед одноклассниками в Петербурге
Петербуржец создал нарколабораторию по соседству со своим домом
Готовятся к зиме: обнаженную Нифму и другие статуи в Царском селе оденут в «теплую одежду»
В Смольном обсудили участие женщин в жизни Петербурга
«Они мешают»: Многодетные семьи перестали бесплатно пускать в зоопарк по субботам
Шесть человек отправятся под суд за похищение и убийство петербуржца
В Петербурге шестиклассница пропала после ссоры с матерью из-за сигарет
Когтеточка хранителя Эрмитажа кота Ахилла уйдет с молотка
За похищение и убийство человека шестеро петербуржцев пойдут под суд
Ремонт проспекта Энгельса на неделю изменит маршруты движения трамваев
Парень зарезал двоих друзей в Кингисеппе: один чудом выжил, истекая кровью больше суток