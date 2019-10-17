Жительница Финляндии десять лет ищет в Карелии своего дедушку - бывшего советского военнопленного

Последняя надежда. Жительница Финляндии Туйа Арсад вот уже десять лет пытается найти своего дедушку. Опробовала все способы и теперь обращается к людям в Сети. В четверг, 17 октября, на своей страничке «ВКонтакте» девушка опубликовала пост, в котором попросила о помощи всех неравнодушных людей. По словам Туйи, за отчаянным призывом скрывается настоящая семейная тайна и невозможная история любви пленного советского солдата и простой финской девушки.

- Мой дедушка оказался в плену во время боев за Карелию - предположительно, в конце лета или в начале осени 1941 года, - рассказала девушка «КП-Санкт-Петербург». - В те годы военнопленных использовали в качестве бесплатной рабочей силы. Они, в основном, работали на местных фермах, помогали в сельскохозяйственных работах. Он работал на поле в семейном поместье моей бабушки в Куркиеки (в наши дни - поселок в Лахденпохском районе Республики Карелия, прим.ред.). Так и началась история их любви.

Так в 15 лет выглядела мама Туйи. Специфические татарские черты внешности угадываются без труда. Фото: из личного архива героини статьи

Со слов родственника бабушки Туйи, который охранял пленных, ее дедушка был видным красавцем, в которым невозможно было не влюбиться.

- По национальности он был татарином, имел характерную внешность и немного темноватую кожу, - продолжает наша собеседница. – Эти черты унаследовала от него моя мама.

В плену неизвестный солдат провел три года. В 1944 начались ожесточенные бои за Карелию, и бабушка Туйи вместе с новорожденной дочкой вынуждены были бежать в Финляндию. На этом история их любви прервалась.

Согласно карточке военнопленного, деда девушки звали Мустаффа Хаффизов, и он был родом из нынешней Нижегородской области. Фото: из личного архива героини статьи.

- Бабушка не хотела рассказывать об этом, - рассказывает Туйа. – Моя мама только в сорок лет узнала, что она – дочь советского военнопленного. А потом бабушка умерла и унесла эту тайну с собой. После ее смерти пропала и единственная фотография дедушки.

Сейчас зацепка, которая есть у девушки – датированная 1941 годом карточка военнопленного, единственного татарина, который находился в Куркиеки на тот момент. Согласно карточке, его звали Мустаффа Хаффизов, он был 1915 года рождения и на фронт уехал служить из села Татарское Маклаково в Горьковской (ныне – Нижегородская) области.

- Даже если это не мой дедушка – возможно, он что-то знает, - поделилась наша собеседница. – Прошу, если кому-то что-то известно – помогите! Я делаю это ради моей матери – она имеет право знать свои корни, знать, кем был ее отец. Для нее это очень важно. И для меня тоже.