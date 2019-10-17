Используют стекло и металл: В Ленинградской области отреставрируют Круглую ригу

Старейшая постройка Гатчины обретет вторую жизнь. Круглая рига – памятник культурного наследия – готовится к масштабной реставрации. На днях общественности представили проект ремонта здания.

ЗДАНИЕ ПРЕОБРАЗИТСЯ

Построили Круглую ригу не позднее середины 18 века. Здание готического вида разместилось неподалеку от площади Коннетабля. Историки и краеведы предполагают, что оно было частью бывшего шведского укрепления. При Павле I рига вошла в комплекс хозяйственных служб Гатчинской мызы. В середине 19 века постройка серьезно пострадала во время пожара, но ее восстановили. Дальше она перешла в ведение Лейб-гвардии кирасирского полка, а в начале прошлого века ее использовали как кладовую Гатчинского Дворца.

Сейчас Круглая рига заброшена, а само здание в плачевном состоянии. Стены частично разрушены, а сильнее всего пострадал северо-западный фасад. К этому выводу пришли эксперты, которые исследовали объект.

ОТДАДУТ ПОД МУЗЕЙ

Проект реставрации здания разработали по заказу комитета по Культуре Ленинградской области. Консультант проекта Инна Заяц отметила, что основной задачей было сохранить визуальную и историческую подлинность объекта, а также приспособить его для музея.

Так преобразится старейшая постройка Гатчины. Фото: пресс-служба администрации Гатчинского района.

- Фрагментарное восстановление стены не соответствует исторической подлинности, - рассказали о задумке авторы. - Поэтому одним из основных методов стало включение модуля в стекле и металле, который позволит раскрыть памятник как музейный объект.

Предполагается, что выставочное пространство разместится в центральной части. Флигели оставят для административного и бытовых помещений, необходимых для обслуживания Круглой риги.

В будущем одна из главных задач проектировщиков - решить проблему с водоотведением. Именно из-за подтопления главного фасада стена приобрела такой вид.

- Было отмечено, что также необходимо предусмотреть варианты подходов и подъездов к памятнику, - сообщили в пресс-службе администрации Гатчинского района. -В презентации приняли участие общественность города Гатчины, представители администрации, учреждений и организаций.

В итоге проект одобрили. Его планируют включить в областную программу для проведения запроектированных работ в следующем году.