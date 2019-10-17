«Зенит» – «Ростов». 19 октября 2019: Прогноз на матч чемпионата российской премьер-лиги

После почти двухнедельной паузы, связанной с играми сборной, чемпионат начинается практически с нуля для всех участников. В том числе, и для лидеров чемпионата. А их, если, кто забыл, в данный момент сразу четверо. «Локомотив», «Краснодар», «Зенит» и «Ростов» делят первое место, набрав по 26 очков. Лишним в этой компашке многим, кажется, именно «Ростов». Прошлый сезон команда завершила на 9-м месте в турнирной таблице, и ничто не предвещало перед стартом чемпионата взлета ростовчан. Тем более, что никаких сенсаций на трансферном рынке летом дончане не преподнесли. Наоборот, потеряли несколько лидеров.

Но главный тренер Валерии Карпин сумел доказать, что его тренерские способности – не миф. Команда Карпина в этом сезоне показывает, пожалуй, самый эффектный футбол с явным акцентом на атаку. Причем, из фаворитов сезона, против ростовчан устоял только «Спартак» (2:2), «Локомотив» (1:0) и ЦСКА (3:1) были повержены даже в гостях.

Так что фактор своего поля не станет ключевым для «Зенита». Тем более что и в матчах против более слабых соперников петербуржцы часто спотыкаются при своих болельщиках. Да, и вообще, в нынешнем чемпионате «сине-бело-голубые» перекатываются по волнам, яркую игру чередуя с посредственной. Попытки разобраться с соперником на классе часто заканчиваются неудачей.

Впрочем, перед игрой с «Ростовом» наставника петербуржцев Сергея Семака, наверное, волнует, как и подвести к одной числительной, и многочисленный отряд зенитовских сборников.

Дзюба с партнерами после досрочного выхода российской сборной на Евро находятся в эйфории. Но перестроиться с международной арены к реалиям российской премьер-лиги часто бывает непросто. Тем более что у «основы» петербургского клуба, выступающей на четыре фронта – в чемпионате РПЛ, Кубке России, Лиги чемпионов и за национальные команды – к концу октября уже накопилась усталость.

«Ростов» – точно не та команда, которая точно будет выстраивать «автобусы» у своей штрафной. Счастья соперники будут искать в чужой штрафной, где шансы хозяев, при всем уважение к сопернику, все-таки предпочтительнее.

Прогноз: Минимальная победа «Зенита» (3:2)

Игра состоится 19 октября и начнется в 19:00. Трансляция на канале «Матч Премьер» и на сайте «КП-Петербург».