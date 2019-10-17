В соцсетях запустили флешмоб #ДойтиДоШколы после убийства 9-летней Лизы из Саратова

Жуткая история убийства 9-летней Лизы Киселевой шокировала всю страну. Девочка пропала по пути в школу 9 октября. На ее поиски вышли больше двух тысяч добровольцев. Неравнодушные жители расклеивали ориентировки, прочесывали улицы и до последнего верили, что Лиза жива. Спустя два дня тело школьницы обнаружили в гараже в районе старого аэропорта.

Вскоре убийцу Лизы задержали. Им оказался 35-летний Михаил Туватин. Он признался, что несколько месяцев назад вскрыл один из гаражей и поселился там. 9 октября девочка, проходившая мимо, поинтересовалась, его ли это строение. Туватин испугался и напал на ученицу.

Ориентировки расклеили по всему городу.Фото: Дарья Вострикова

Позже выяснилось, что путь Лизы Киселевой лежал через лабиринт старых кирпичных гаражей по улице Высокая. Многие из них были заброшены. Через них, рискуя своей жизнью, девочка ходила каждый день.

После происшествия мэр Саратова заявил, что в городе снесут боксы, где нашли Лизу. Но, к сожалению, эта проблема актуальна и для других городов России. Популярные региональные паблики соцсети «ВКонтакте» запустили флешмоб #ДойтиДоШколы. На своих страничках они рассказывают о небезопасных маршрутах, по которым вынуждены ходить ученики. К акции уже присоединились более десяти городов, в числе которых Петербург.

У гаражей образовался стихийный мемориал.Фото: Дарья Вострикова

- Мы хотим, чтобы путь наших учеников на уроки был безопасным – и никогда не произошло того, что случилось с девятилетней Лизой, - обратились к пользователям авторы группы «Питер Решает». - Мы призываем всех учеников Ленинградской области и их родителей сфотографировать опасные дороги в школу и выложить на своей странице с хэштегом #ДойтиДоШколы.

Жителей просят рассказать о неосвещенных улицах, дорогах без обочин, отсутствии зебр, гаражных массивах и заброшенных лесопосадках. Каждое обращение будет направлено в администрацию города или района.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/737521" frameborder="0"></iframe> Тысячи людей в Саратове пришли проститься с Лизой Киселевой.Храм не смог вместить всех желающих, люди с цветами ждут окончания отпевания на улице (c) Ruptly

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