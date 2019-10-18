Путем Суворова: энтузиасты из Петербурга в военной форме 18-го века покорили швейцарские Альпы

Несколько дней назад завершился уникальный в своем роде проект «Суворов-220». К 220-летнему юбилею легендарного швейцарского похода 39 человек в полном историческом обмундировании прошли путем великого полководца 185 километров через Альпы. Изнуряющие марши по крутым склонам, стертые в кровь ноги, сухарный суп из общего котла и возможность лично прикоснуться к деяниям героических предков – о том, как это было, рассказывает «КП-Санкт-Петербург».

«НАРОДНЫЙ» ПОХОД

Предприятие вышло безо всяких скидок невероятно масштабным. Непосредственно походу предшествовали без малого три года подготовки: организаторы шили форму и амуницию, выстраивали маршрут, согласовывали детали со швейцарскими властями и набирали будущих «солдат». В добровольцы записались 39 человек со всех концов мира – от Англии, Германии, Санкт-Петербурга и Москвы до небольшого городка Лесосибирск в Красноярском крае.

Форма и экипировка в точности, до последней пуговицы, соответствуют историческим аналогам. Фото: Михаил Евстратов (https://vk.com/stirh)

- Поразительно было то, насколько разные люди подобрались для нашего похода, - рассказывает один из руководителей проекта Петр Кнопф. – Так, например, у нас был отставной военный, ветеран воздушно-космических сил. Выйдя на пенсию, он впервые отправился за границу – и сделал это вот таким вот неординарным образом. Был 19-летний студент-военный историк, был 57-летний реконструктор. Была девушка-учительница – мы, чтобы не нарушать исторические каноны, определили ее полковым музыкантом. Был даже батюшка – он, правда, шел всю дорогу в обычной одежде, но для него путешествие путем Суворова стало чем-то вроде настоящего паломничества.

До конца маршрута дошли не все - кое-кто сошел с дистанции в середине пути, не выдержав нагрузок. Фото: Михаил Евстратов (https://vk.com/stirh)

«УСПЕТЬ НА ВОЙНУ»

Из 39 человек только восемь прежде участвовали в горных переходах. Поэтому легкой прогулки по живописным местам не получилось – да на нее, собственно, никто и не рассчитывал.

- Экипировка солдата времен той эпохи весит больше 20 килограмм, - отмечает Кнопф. – Это считая одежду: у рядовых солдат - камзолы и кафтаны из плотного сукна с льняным или шерстяным подбоем, у мушкетеров – длинные широкие плащи, у егерей – тяжелые шинели. Когда идет дождь или снег, они вбирают влагу и становятся тяжелее на килограммы. Плюс ружье, плюс солдатский ранец на узких кожаных ремнях, которые врезаются в тело. Плюс обувь, которая далеко не ортопедическая и может натирать ноги до кровавых мозолей. Однажды мы шли во всем этом по перевалу Кинциг-Кульм. Шесть часов, постоянно вверх, на 25-градусной жаре. А после еще и совершили настоящий марш-бросок в долину Муотаталь, где у нас должно было состояться «сражение» с французскими и швейцарскими реконструкторами. Дело в том, что власти нам на все про все выделили всего два часа – с четырех до шести вечера. Так что пришлось бежать, чтобы успеть на войну. Но мы успели, конечно – получилось очень эффектное появление. Зрители остались в полном восторге.

Местные жители встречали отряд радушно - кое-где уставших "солдат" даже угощали пенным напитком. Фото: Михаил Евстратов (https://vk.com/stirh)

«НЕ ПОСРАМИЛИ ПРАЩУРОВ»

Единственное, с чем у участников перехода не сложилось, так это с аутентичными ночевками под открытым небом. В Швейцарии очень строго с пожарной безопасностью: костры там можно разводить только в определенных местах. А без костра в горах в темное время суток вполне можно замерзнуть и как минимум серьезно простудиться. Так что на постой солдаты становились, к примеру, на сеновалах – по предварительной договоренности с владельцами и с обязательным уведомлением полиции. Питались сухарями и кашами, а егеря, так и вовсе, не сговариваясь, завели себе традицию столоваться у общего котелка – прямо как во времена Суворова.

Форма и амуниция весят больше 20 килограмм - а в дождь, снег или туман намокают и становятся еще тяжелее. Фото: Михаил Евстратов (https://vk.com/stirh)

До конца маршрута добрались не все: часть «солдат» сошла с дистанции, не выдержав нагрузки. Сам Петр Кнопф признается: стопы у него не болели только два дня из 13 – в первый и в последний.

- Тем не менее мы сделали все, что хотели, - подытоживает наш собеседник. – Привлекли к проекту русских людей, постоянно живущих за границей – это было одной из главных задач – укрепили контакты со Швейцарией, как с властями, так и с простыми жителями. Ну и, конечно, доказали всем – и себе в первую очередь – что мы на это способны. Не посрамили пращуров.