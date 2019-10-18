«Россети» открыли в Ленинградской области новую подстанцию для газопровода «Северный поток-2»

Компания «Россети» 18 октября запустила в Ленинградской области новую подстанцию 110 кВ «Кузёмкино». Питающий центр в Кингисеппском районе имеет стратегически важное значение для экспорта российского газа в Европу: он будет обеспечивать внешнее энергоснабжение газопровода «Северный поток-2». Подстанция будет поставлять электричество на компрессорную станцию «Славянская», которая станет отправной точкой трубопроводной магистрали.

Старт работе новой подстанции во время церемонии открытия дали глава компании «Россети» Павел Ливинский, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор компании «Ленэнерго» Андрей Рюмин. По словам Александра Дрозденко, надежные инженерные коммуникации, необходимые для обеспечения бесперебойного экспорта газа, помогут привлечь инвестиции для строительства «Северного потока-2». Кроме того, подстанция 110 кВ «Кузёмкино» будет поставлять электричество в дома жителей поселка Усть-Луга.

Цифровой питающий центр «Кузёмкино» построен с применением самых современных технологий. Фото предоставлено ПАО "Россети".

- В ближайшие 5-7 лет Кингисеппский район получит триллион инвестиций. Здесь строятся крупнейшие портовые комплексы, современнейшая трубопроводная система «Северный поток-2», здесь появится газохимический комплекс компании «Русхимальянс», новые терминалы, здесь идет строительство «Северный поток-2», - рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. - Но мы понимаем, что для инвестиций нужны инженерные коммуникации. Подстанция, которую мы сегодня запускаем, обеспечит работу конечной точки газопровода - компрессорной станции «Славянская», и оставшийся резерв позволит решать социальные и экономические задачи Усть-Лужского поселения.

Цифровой питающий центр «Кузёмкино» построен с применением последних инноваций - это часть масштабного плана «Россетей» «Цифровая трансформация 2030», предусматривающий перевод всех энергообъектов страны на современные технологии. Подстанция оснащена элементами цифрового обмена и автоматического контроля, из ее центра можно удаленно управлять оборудованием и дистанционно собирать и передавать информацию о параметрах работы сети.

- Сегодня мы сделали еще один шаг на пути к построению в Ленинградской области современного электросетевого комплекса, управляемого с помощью цифровых технологий, - отметил генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский. - «Россети» стремится оказывать услуги одинаково высокого уровня всем категориям потребителей, включая, конечно, электроснабжение стратегически важных для российской экономики проектов. Мы рады внести свой вклад в реализацию экспортного потенциала России.

Питающий центр в Кингисеппском районе был построен в рекордно короткие сроки - всего за год. Фото предоставлено ПАО "Россети".

Питающий центр в Кингисеппском районе был построен в рекордно короткие сроки - всего за год. По словам экспертов, подстанция «Кузёмкино» надежно защищена от капризов балтийской погоды: ей не страшны ни грозы, ни ураганные ветры, ни другие опасные метеорологические явления.