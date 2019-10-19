Петербуржец продает BMW из «Семнадцати мгновений весны» за 5,5 млн рублей

В фильме «Семнадцать мгновений весны» именно на этом автомобиле ездил штандартенфюрер Штирлиц. Раритетный BMW можно приобрести по цене квартиры – петербуржец продает авто 1937 года выпуска за 5,5 миллионов рублей. Выставил он его на продажу на сайте бесплатных объявлений, хотя старая немецкая машина вполне могла оказаться на аукционе.

И дело не только в киношном прошлом. До того, как оказаться на Мосфильме, BMW служил эсэсовцам. Во время Второй мировой войны машину приобрели для высших чинов немецкой армии. А вот в 1945 под Берлином BMW стала трофеем советских войск.

Продавец оценил 70-летний BMW в 5,5 млн рублей. Фото: avito.ru

– По окончании войны находилась в Советской группе войск в Германии до 1956 года, потом до 1958 в Белорусском военном округе, – рассказал продавец.

В 1958-м трофейные автомобили по приказу министра обороны из армии убирали. Несколько лет BMW простаивала без дела, а в 1960-м ее отправили на Мосфильм.

– В 8-й серии «Семнадцать мгновений весны» Штирлиц везет на ней пастора Шлага переходить Швейцарскую границу, – рассказывает продавец. – После выхода фильма, по указанию Андропова, была поставлена на 3-й военный ремонтный завод.

Раритет в 1945 году был захвачен как трофей Советскими войсками. Фото: avito.ru

Советские инженеры над ней изрядно поработали, заменив часть «родных» деталей. Двигатели и трансмиссия у раритета, например, от 24-й «Волги». Несмотря на это, внешне BMW сохранила аутентичный вид. Оригинальный у нее и паспорт транспортного средства.

Как отмечает продавец, таких автомобилей было выпущено всего 16 тысяч штук – с 1936 по 1941 годы. А в Петербурге на сегодня таких всего три.

Внешне машина сохранила аутентичный вид. Фото: avito.ru

– Эта машина в подарок разведчику (он оценит). С каждым годом все дороже и дороже, – добавляет владелец авто.

Несколько последних десятилетий машина Штирлица ходила по рукам. У продавца она с 2011 года. Петербуржец хотел привести ее в порядок, собрав оригинальные детали. Однако по разным причинам не получилось, а теперь он решил ее продать.