2019-10-19T13:45:45+03:00
Спорт

Туктамышева – пятая после короткой программы на Гран-при в США

Догнать соперниц петербургская фигуристка попробует в произвольной программе
Полина ЖУКОВА
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Елизавета Туктамышева стала пятой в короткой программе на Гран-при 2019/20 в США.Елизавета Туктамышева стала пятой в короткой программе на Гран-при 2019/20 в США.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Америке стартовала первая серия Гран-при по фигурному катанию. В ночь на субботу, 19 октября, в Лас-Вегасе спортсмены представили короткие программы. Последними на лед выходили девушки. Однако россиянкам пока похвастаться нечем. Петербургской 22-летней фигуристки Елизаветы Туктамышевой в тройке лидеров после первого проката не оказалось. Как и второй фаворитки соревнования – 15-летней Анны Щербаковой.

Туктамышева начала прокат с одного из самых сложных прыжков для женского одиночного катания – тройного акселя. И выполнила его чисто! Однако с остальными элементами не задалось, и фигуристка допустила несколько ошибок. В том числе, в каскаде из двух тройных тулупов.

По итогам короткой программы Елизавета Туктамышева получила 67,28 балла. И оказалась на пятом месте. В то время как у лидера этапа – американки Брэди Теннел – 75,10 баллов. Кстати, это ее личный рекорд. Анна Щербакова в таблице четвертая: несмотря на падение, она обогнала Туктамышеву всего на 0,32 балла. Что касается результата третьей российской участницы, 19-летней Станиславы Константиновой, она оказалась лишь на 11 месте с 48,27 баллами.

Произвольную программу девушки представят по московскому времени уже завтра, 20 октября, в 7 часов утра.

Напомним, что по результатам прошлого года Елизавета Туктамышева смогла пробиться в финал серии Гран-при и оказаться там на третьем месте. Кроме того, фигуристка является чемпионкой мира и Европы 2015 года, а также победительницей финала Гран-при в том же году. Туктамышева – воспитанница легендарного тренера Алексея Мишина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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