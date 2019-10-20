2019-10-20T11:00:50+03:00
Происшествия

«Вечер добрый, как дела?»: Вежливое задержание молдавского угонщика Jaguar в Петербурге попало на видео

Гонщик учтиво ответил, что у него все отлично, но рассказывать про похищенную машину не стал [видео]
Роман ЛЯЛИН
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Угонщик не справился с управлением и попал в аварию Фото: vk.com/dorinspbУгонщик не справился с управлением и попал в аварию Фото: vk.com/dorinspb
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В Петербурге сотрудники полиции с погоней задержали угонщика элитной иномарки Jaguar. Инспекторы ГИБДД во время задержания показали уроженцу Молдовы петербургскую учтивость.

- Автоугонщик попытался скрыться в парке Пулковской обсерватории, - рассказывают в группе "Дорожный инспектор. - Но не знал, что ночью в парке экскурсий нет и ворота закрыты.

У мужчины оказался целый арсенал для угона машин Фото: vk.com/dorinspb

У мужчины оказался целый арсенал для угона машин Фото: vk.com/dorinspb

В итоге угонщик, уходя от погони ГИБДД, попал в аварию. Задержанным оказался 28-летний парень. У него в салоне нашли целый арсенал для похищения машин.

- В салоне автомобиля были найдены: рации, травматический пистолет "Гроза" (без разрешения и номера), несколько комплектов госномеров (от Hyundai SantaFE и Hyundai Elantra), блокиратор сотовой связи/gps, глушитель спутников связи, "электронные мозги" к автомобилям Kia, Nissan, Hyundai. И баллончик с жидкой грязью, - делится "Дорожный инспектор". - Водитель озаботился упаковкой мятной жевательной резинки, поэтому общение с сотрудниками ДПС было максимально комфортным.

Теперь угонщику придется объясняться в отделе полиции Фото: vk.com/dorinspb

Теперь угонщику придется объясняться в отделе полиции Фото: vk.com/dorinspb

Jaguar был угнан в сентябре в Московском районе. Задержание гонщика попало на видео. На снятых кадрах петербургские полицейские попытались завязать вежливый диалог с задержанным. Но тот хоть и пытался отвечать взаимностью, поддержать беседу не смог.

- Вечер добрый, как дела? - подошел инспектор к задержанному.

- Отлично.

- Ваша машина?

- Без комментариев.

- Я понял. Случайно здесь оказались?

- Нет.

- Почему ночами не спите?

Этот вопрос угонщик оставил без ответа. Теперь ему объясняться придется в отделе полиции.

Задержанный был вооружен Фото: vk.com/dorinspb

Задержанный был вооружен Фото: vk.com/dorinspb

- У дома 108 по Пулковскому шоссе сотрудниками дорожной полиции была предпринята попытка остановить автомобиль «Ягуар», - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. -Водитель требований полицейских не выполнил и, увеличив скорость попытался скрыться, но не справился с управлением и совершил столкновение с бордюрным камнем у дома 13 по Пулковскому шоссе. Водитель, бросив автомобиль, предпринял попытку скрыться в лесном массиве, но был задержан сотрудниками полиции. В ходе обыска в иномарке обнаружен травматический пистолет, автомобильные номера, радиостанции и оборудование, предназначенное для угона автомобиля. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". 28-летний мужчина задержан.

Вежливое задержание молдавского угонщика Jaguar в Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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